Amelia ha celebrato oggi, martedì 24 novembre, Santa Fermina, patrona della città e copatrona della diocesi di Terni-Narni-Amelia. La festa ha rinnovato il gemellaggio con Civitavecchia nel nome della patrona comune ed è stata l’occasione per intitolare il belvedere superiore, accanto alla Concattedrale, a monsignor Alessandro Bigi, storico parroco di San Francesco e figura cara alla comunità amerina.

In mattinata la messa solenne è stata presieduta da monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e Porto Santa Rufina, alla presenza del clero, delle autorità marittime e dei pellegrini arrivati da Civitavecchia. A seguire la scopertura della targa dedicata a don Bigi e la benedizione del belvedere, con l’accompagnamento del Complesso bandistico Amelia Fornole Otricoli.

Nel pomeriggio il corteo storico ha preceduto l’Offerta dei Ceri, secondo la tradizione degli statuti comunali del 1346. A compiere il gesto sono stati i sindaci del comprensorio amerino e di Civitavecchia. I ceri sono stati accesi con la fiaccola portata dalla staffetta podistica partita dalla città laziale.

A un mese dal suo ingresso nella diocesi di Terni-Narni-Amelia, il vescovo Alfonso Raimo ha presieduto il pontificale nella Concattedrale. Nell’omelia ha richiamato il valore della testimonianza della giovane martire. «Il primo messaggio che Santa Fermina rivolge oggi è che la fede non può essere soltanto una tradizione ricevuta, ma deve diventare una scelta personale, consapevole e vissuta».

Raimo si è rivolto in particolare ai giovani, ricordando che «una vita bella è anche una vita capace di scelte grandi, di impegni duraturi e di fedeltà coraggiose». Alla comunità amerina ha lasciato un invito a «custodire la dignità di ogni persona, a non rimanere indifferente davanti alle ingiustizie» e a «non lasciare soli coloro che fanno più fatica».