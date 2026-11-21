Dai diplomati con 100 e lode allo studente con la media più alta al termine del biennio. L’ITT Allievi Sangallo di Terni ha premiato i suoi studenti più meritevoli dell’anno scolastico 2025/2026. La cerimonia si è tenuta il 20 novembre in Sala Tripepi, alla presenza di famiglie, docenti e rappresentanti di aziende, associazioni e fondazioni che sostengono le borse di studio.

Ad aprire l’incontro sono state la dirigente scolastica Cinzia Fabrizi e la vicepreside Laura Ridolfi, organizzatrice della cerimonia. Sul palco, alcuni dei premiati hanno raccontato le scelte fatte dopo il diploma. Dushan Pannaccio, diplomato in Elettrotecnica, ha scelto Biotecnologie all’Università della Tuscia. Leonardo Fioriti, oggi studente di Relazioni internazionali, ha spiegato come gli stage all’estero organizzati dalla scuola abbiano contribuito a orientare la sua scelta.

La borsa “Alessandra Rotini”, finanziata dall’azienda umbra Afea in memoria della collega scomparsa, è andata a Luciano Favino, Daniele Giunta, Lorenzo Marrocolo e Greta Viali, che proseguono gli studi in ambito informatico e matematico. Dushan Pannaccio ha ricevuto la borsa dell’Associazione Damiano per l’Ematologia, sostenuta dalla Fondazione Carit. A Fabio Patrizi, oggi iscritto a Ingegneria dell’energia elettrica, è stata assegnata la borsa “Anna Maria Moretti – Lorenzo Angelelli“.

La borsa “Marcello Durante“, destinata ai diplomati con 100 e lode, è stata assegnata ad Antonio Costanzi, Lorenzo Colocci, Mattia Cascioli, Leonardo Fioriti, Ilary Beatrice Gegea, Matteo Venturi, Ilaria Vincenzoni e Michele Fidenza.

Sara Casadidio, diplomata con 100 e lode e distintasi nei progetti internazionali e nelle attività extracurricolari, ha ricevuto la borsa “Ida Zanuzzi“»“. Ad Aurora Bartolini, la più meritevole del corso di Chimica e materiali, è andata la borsa “Tiziano Conti”, giunta alla sedicesima edizione. La borsa “Enea Armeni” ha premiato infine Lorenzo Uffreduzzi per la media più alta al termine del biennio. Lo studente frequenta ora il terzo anno dell’indirizzo Automazione.