Nuovo ospedale di Terni, la Regione “stoppa” il referendum: «Una palese e inutile duplicazione»

Il referendum comunale sulla collocazione del nuovo ospedale di Terni sarebbe “una palese e inutile duplicazione” del dibattito pubblico regionale. È la posizione della Regione Umbria sulla proposta avanzata dal Comitato per la difesa e il rilancio del Santa Maria, che ha chiesto una consultazione dei cittadini sul trasferimento del presidio da Colle Obito o, in alternativa, una consulta cittadina.

La giunta Proietti rivendica la scelta di aver avviato un percorso di confronto, pur trattandosi di una procedura facoltativa. Un referendum comunale, sostiene la Regione, finirebbe per sovrapporsi a questo strumento su una materia la cui competenza decisionale spetta all’ente regionale.

«Promuovere una consultazione comunale su una materia che esula dalla competenza decisionale diretta dell’ente locale rischierebbe soltanto di alimentare confusione tra i cittadini, senza produrre alcun effetto vincolante sull’iter dell’opera», si legge nella nota.

La Regione richiama gli atti con cui ha definito il percorso. Con la delibera di giunta n. 864 del 31 luglio 2026 è stato stabilito di sottoporre al dibattito pubblico le tre alternative individuate nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali, il Docfap: Sabbione, Campitello e Colle Obito. La scelta definitiva è stata rinviata all’esito del confronto.

Con la successiva delibera n. 926 del 2 settembre sono state avviate le attività propedeutiche. Secondo quanto riferito dalla Regione, e confermato il 5 novembre in Assemblea legislativa, gli uffici tecnici hanno sostanzialmente completato gli adempimenti preliminari di propria competenza: dalla ricognizione per individuare il responsabile del dibattito alle interlocuzioni ministeriali, fino alla predisposizione della relazione di progetto, trasmessa il 28 ottobre.

La localizzazione, dunque, resta ancora da decidere. La giunta sottolinea che il confronto si svolgerà sul documento delle alternative, prima di individuare il sito definitivo, consentendo di esaminare sia la permanenza nell’attuale area ospedaliera sia le ipotesi di trasferimento.

Un’impostazione che, secondo la Regione, offrirà «a cittadini, comitati, ordini professionali, associazioni e istituzioni la possibilità concreta di approfondire e confrontare» le diverse soluzioni «quando tutte le alternative sono ancora pienamente aperte». Le osservazioni raccolte saranno valutate prima delle decisioni finali.

Sul fronte dei tempi, resta da completare lo stanziamento delle risorse necessarie allo svolgimento del dibattito. Seguiranno l’affidamento e l’organizzazione del servizio, con l’obiettivo di avviare il confronto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 e concluderlo entro la primavera del 2027.

“La partecipazione non si misura moltiplicando i passaggi burocratici o sovrapponendo strumenti diversi, ma garantendo che le sedi istituzionali già aperte funzionino al meglio”, afferma la Regione.

Da qui l’invito rivolto anche al Comitato: “Invitiamo dunque tutti i soggetti interessati, a partire dai comitati civici, a portare il proprio contributo di idee e proposte all’interno del dibattito pubblico regionale ormai imminente”. L’obiettivo indicato è arrivare a “un nuovo ospedale pubblico moderno, sicuro ed efficiente, senza sprechi di tempo né di denaro dei contribuenti”.