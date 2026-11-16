Tre licei occupati e una protesta che mette al centro il diritto allo studio, gli edifici scolastici e il futuro delle nuove generazioni. Da lunedì mattina gli studenti del Galilei, del Pieralli e del Mariotti di Perugia hanno preso possesso degli istituti, esposto striscioni e avviato assemblee permanenti. La mobilitazione si è svolta pacificamente, con un confronto tra i rappresentanti degli studenti e i dirigenti scolastici.

“Il nostro futuro è su Vinted” e “Soldi alla scuola, non alla guerra” sono alcuni degli slogan della protesta. «Sono gli studenti che si sono ripresi i propri spazi», ha spiegato Lorenzo Ferranti, coordinatore di Altrascuola-Rete degli Studenti medi dell’Umbria, descrivendo un movimento autorganizzato, cresciuto dal basso nelle ultime settimane. Al centro delle richieste una scuola realmente accessibile a tutti, a fronte dei rincari e delle difficoltà legate agli spazi e all’edilizia scolastica.

Nel documento diffuso dai collettivi, gli studenti si dichiarano indipendenti da partiti, sindacati e associazioni. Contestano i tagli all’istruzione e alla sanità pubblica e l’aumento delle risorse destinate al riarmo. Chiedono ambienti adeguati, strumenti e personale, ma anche maggiore attenzione al benessere psicologico: sportelli di ascolto accessibili, educazione sessuale e affettiva e luoghi liberi da discriminazioni. Le occupazioni, spiegano, serviranno a organizzare assemblee e attività formative sui temi che trovano poco spazio nelle lezioni. La protesta dovrebbe proseguire fino a giovedì, per poi confluire venerdì nella giornata di mobilitazione studentesca europea.

Sulle occupazioni è intervenuto l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli, che ha offerto la propria disponibilità a incontrare gli studenti. Le loro rivendicazioni, ha dichiarato, «meritano ascolto, rispetto e attenzione». L’assessore ha invitato i ragazzi a proseguire con iniziative pacifiche, rispettando persone e ambienti scolastici, e ha chiesto ad adulti, famiglie e mondo della scuola di accogliere la protesta senza pregiudizi, aprendo un confronto sulle proposte e sulle difficoltà segnalate.