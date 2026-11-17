Aumentano gli incidenti stradali nella provincia di Terni e si aggravano le conseguenze per le persone coinvolte. Tra gennaio e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i sinistri sono cresciuti del 7,79%, i feriti del 35,04% e i decessi del 133,33%. Un bilancio sul quale pesa anche l’incidente del 2 agosto sulla Terni-Rieti, che ha provocato sette morti e oltre trenta feriti.

I dati sono stati esaminati ieri pomeriggio a Palazzo Bazzani dall’Osservatorio per il monitoraggio e l’analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale, convocato dal prefetto Antonietta Orlando. Alla riunione hanno partecipato le forze di polizia, gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture viarie, i Comuni di Orvieto, Terni e Narni, l’Ufficio scolastico regionale, l’Aci, la Motorizzazione civile e l’Unasca, associazione rappresentativa delle autoscuole.

L’analisi ha individuato nel mercoledì, giovedì e venerdì le giornate con il maggior numero di incidenti. Il venerdì presenta una particolare concentrazione di sinistri tra le 11 e le 19, con un picco tra le 16 e le 17.

Sul fronte delle violazioni che hanno determinato provvedimenti prefettizi di sospensione o revoca della patente, il confronto tra gennaio-ottobre 2026 e lo stesso periodo del 2025 evidenzia un incremento del 57,5% per il superamento dei limiti di velocità, del 30,7% per l’utilizzo di dispositivi elettronici alla guida e del 10,9% per la guida in stato di ebbrezza.

Risultano invece in diminuzione le contestazioni relative al sorpasso in condizioni non sicure e alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, per le quali è riportato un calo del 18,8%. Scendono anche quelle per mancato arresto e omissione di soccorso dopo un incidente, del 7,14%, e per investimento di pedoni, del 70%. Complessivamente, dal 1° gennaio al 30 ottobre la Prefettura ha adottato 856 sospensioni e 56 revoche della patente.

Durante l’incontro sono state mappate anche le arterie maggiormente interessate dagli incidenti: la statale 209 Valnerina, la statale 3 Flaminia e la E45, statale 3 bis Tiberina. Strade sulle quali gli elevati volumi di traffico e le particolari condizioni di viabilità richiedono un monitoraggio costante e interventi per migliorare la sicurezza.

“I dati esaminati evidenziano un aumento della sinistrosità e della gravità delle conseguenze degli incidenti registrati nella provincia. Occorre, pertanto, intensificare ogni sforzo sul fronte dei controlli, della prevenzione e della sensibilizzazione – ha detto il prefetto Antonietta Orlando – La Sicurezza stradale è una priorità assoluta e richiede un impegno corale di tutte le istituzioni e degli stessi utenti della strada. Ogni comportamento imprudente può avere conseguenze irreversibili e, per questo, è necessario un impegno costante affinché la consapevolezza dei rischi, la prudenza alla guida e il rispetto delle regole diventino patrimonio comune.”

I partecipanti hanno infine condiviso le iniziative già avviate e quelle in programma per la formazione e la sensibilizzazione sui rischi dell’uso del cellulare, dell’eccesso di velocità e della guida in condizioni di alterazione psicofisica, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della responsabilità al volante.