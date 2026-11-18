Da otto a quattro carrozze per gli Intercity 581 e 598, due collegamenti utilizzati dai pendolari dell’Orvietano lungo l’asse Roma-Firenze. Regione Umbria e Comune di Orvieto chiedono di rivedere il taglio, previsto a dicembre. Sulla decorrenza, le due amministrazioni indicano date diverse: la Regione parla del 16 dicembre, mentre il Comune indica il 13, con l’entrata in vigore dell’orario invernale.

La riduzione riguarda solo questa coppia di treni, che viaggeranno con una carrozza di prima classe e tre di seconda. Una di queste ospita gli spazi per le biciclette e per le persone con disabilità, mentre la carrozza di coda, con la locomotrice incorporata, ha una capienza inferiore.

«Orvieto e il suo territorio hanno assoluto bisogno di un potenziamento dei collegamenti ferroviari e non di ulteriori riduzioni che rischiano di penalizzare centinaia di persone che ogni giorno si spostano verso Roma per motivi di lavoro e di studio», affermano la sindaca Roberta Tardani e l’assessore comunale ai Trasporti Gianluca Luciani. Secondo quanto appreso dal Comune, il taglio sarebbe stato deciso nell’ambito di una riorganizzazione del servizio basata sui dati storici delle prenotazioni.

Per l’amministrazione comunale, la riduzione delle carrozze si inserisce in un peggioramento dei collegamenti ferroviari dell’area registrato negli ultimi due anni. Il Comune, che ha già chiesto il ritorno dell’Intercity 598 sulla Direttissima, solleciterà Rfi e il Ministero a rivedere il provvedimento e incontrerà il Comitato Pendolari per concordare ulteriori iniziative. Tardani e Luciani chiedono inoltre un confronto che coinvolga anche Umbria, Lazio e Toscana per riprogrammare i collegamenti su un’area che interessa migliaia di viaggiatori.

Sulla stessa linea l’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti. «Da mesi chiediamo un miglioramento del servizio, in particolare un riposizionamento in direttissima del 598 e un’estensione del servizio nel fine settimana per il 581», dichiara. Secondo l’assessore, il taglio dei posti rischia di rendere più difficile trovare posto soprattutto nelle fasce orarie più frequentate da chi viaggia per lavoro o per studio.

I due Intercity sono di competenza ministeriale e restano fuori dal contratto di servizio ferroviario regionale. «Chiediamo quindi che questa decisione venga rivista e che si apra immediatamente un confronto con il Ministero e con i soggetti competenti», conclude De Rebotti.