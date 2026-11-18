Si è presentato questa sera ai carabinieri di Umbertide il 37enne che, secondo gli investigatori, era alla guida dell’auto che ha investito e ucciso Eleonora Chieli in Capacci, 77 anni, a Promano, frazione di Città di Castello. L’uomo, un operaio incensurato, era accompagnato dal suo avvocato. Nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia si ipotizza il reato di omicidio stradale.

L’investimento è avvenuto intorno alle 18.15 di martedì 17 novembre in via Romana, a poca distanza dalla chiesa di Santa Maria. La donna, residente nel centro storico di Città di Castello, aveva raggiunto la frazione con il marito per partecipare a una messa in suffragio di un parente. Secondo la prima ricostruzione, stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungerlo quando è stata travolta da un’auto che procedeva in direzione di Coldipozzo. Al momento dell’impatto pioveva a dirotto.

L’urto ha sbalzato la donna a diversi metri di distanza. L’auto ha proseguito senza fermarsi. Alcuni residenti hanno dato l’allarme e sono intervenuti in attesa dell’arrivo del personale del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare la 77enne, che è morta sul posto.

Nelle ore successive all’investimento, la polizia locale di Città di Castello, coordinata dal comandante Emanuele Mattei, ha eseguito i rilievi e raccolto alcuni frammenti della vettura rimasti sulla carreggiata. Gli agenti hanno ascoltato un testimone e acquisito le immagini della videosorveglianza. Per risalire all’auto era stata chiesta la collaborazione delle altre forze di polizia, con particolare attenzione ai veicoli che presentassero danni compatibili con l’urto. Dopo che il 37enne si è presentato in caserma, gli accertamenti proseguono con la collaborazione dei carabinieri di Umbertide.

Il sindaco Luca Secondi e la giunta comunale hanno espresso il loro cordoglio al marito e ai familiari della vittima. Anche la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia. Con la morte di Eleonora Chieli salgono a 45 le vittime della strada registrate in Umbria dall’inizio dell’anno.