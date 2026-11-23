“Sogna” è il tema della quinta edizione del TIC Festival, il Terni Influencer & Creator Festival, in programma dall’8 all’11 aprile 2027. Il tema è stato svelato sabato 21 novembre alla Biblioteca comunale di Terni, durante un incontro organizzato in collaborazione con Umbria Libri. Nell’occasione è stata presentata anche la locandina ufficiale, realizzata dall’artista Alle Tattoo, che ha raccontato al pubblico come è nata l’immagine.

Ad anticipare il tema era stata “Dreamwall“, l’installazione partecipata che dal 13 novembre ha raccolto in piazza della Repubblica le risposte di cittadini e passanti alla domanda “Qual è il tuo più grande sogno?“. Pensieri, desideri e aspirazioni lasciati in piazza hanno dato forma al primo appuntamento del percorso verso il festival.

Con «Sogna», gli organizzatori rivolgono soprattutto alle nuove generazioni un invito a coltivare le proprie idee e a immaginare come realizzarle. Ad aprile il festival tornerà con quattro giornate dedicate al mondo dei creator, all’informazione, alla comunicazione, all’innovazione e alla cultura digitale.