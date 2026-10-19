Terni, cocaina nascosta nel manico di una scopa: arrestato dopo una manovra pericolosa

TERNI – Undici involucri di cocaina nascosti nel manico di una scopa catturapolvere, sistemata tra i sedili anteriori dell’auto. È quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Volante della Questura di Terni durante un controllo in via Lungonera, nei pressi di un esercizio pubblico. Il conducente, un cittadino albanese, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A richiamare l’attenzione dei poliziotti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, è stata una manovra improvvisa e pericolosa effettuata dall’uomo alla guida della vettura. Una volta fermato, il conducente avrebbe mostrato un evidente stato di agitazione e nervosismo, inducendo gli agenti ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione del veicolo ha permesso di individuare il nascondiglio: all’interno del manico della scopa erano occultati gli undici involucri, contenenti complessivamente circa sei grammi lordi di cocaina.

Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura. Nel successivo giudizio con rito direttissimo, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.