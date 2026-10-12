Assisi celebra San Carlo Acutis, Accrocca: «L’Eucaristia ci spinga a donare la vita»

Una preghiera per la salute di Papa Leone e un richiamo al messaggio di San Carlo Acutis: la fede vissuta attraverso la Parola, l’Eucaristia e l’attenzione ai poveri. Sono stati questi i temi al centro della messa celebrata oggi, lunedì 12 ottobre, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, ad Assisi, in occasione della memoria liturgica del giovane santo.

A presiedere la celebrazione è stato monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Presenti i genitori di Carlo, Antonia Salzano e Andrea Acutis, le autorità civili, militari e religiose e centinaia di pellegrini e fedeli.

«Vogliamo in questa messa, oltre che ringraziare Dio per il dono di San Carlo, elevare anche una fervida preghiera per il Sommo Pontefice», ha detto il vescovo in apertura, chiedendo l’intercessione del santo per la salute del Papa.

Nell’omelia Accrocca ha posto al centro il significato dell’Eucaristia, sottolineando come la comunione debba tradursi nella disponibilità a donarsi agli altri e a ricercare l’unità. «La spiritualità eucaristica è invece lasciarsi mangiare, come Gesù», ha affermato. Un invito a interrogarsi sul rapporto con i fratelli, sul riconoscimento dei loro diritti e sulla capacità di superare le divisioni.

Il vescovo ha richiamato la serenità che emerge dalle immagini di Carlo Acutis, espressione di una fede capace di dare gioia e orientare le scelte quotidiane. «La guida di San Carlo è stata la Parola, l’Eucaristia, i poveri», ha ricordato, indicando nell’esperienza del giovane un esempio concreto di vita cristiana.

Pur potendo contare su una condizione agiata, Carlo seppe rivolgere lo sguardo alle persone in difficoltà. «La ricchezza in lui non ha avuto presa, lo ha reso anzi sensibile agli altri: possa questa lezione di vita tradursi nella nostra esistenza», ha osservato Accrocca.

Da qui il richiamo alla responsabilità verso il prossimo. «Ogni volta che calpestiamo un altro o lediamo i suoi diritti, è esattamente come se calpestassimo il Corpo di Cristo», ha detto il vescovo, invitando i fedeli a fare dell’Eucaristia uno stimolo a donare la vita e a essere più vicini ai poveri.

Prima della conclusione della celebrazione, Accrocca, accompagnato dai genitori di Carlo, si è recato davanti alla tomba del santo per la preghiera e la benedizione del corpo.