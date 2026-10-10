Università, Azione Terni: «Il futuro della città cresca attorno all’alta formazione»

Una cittadella universitaria capace di attrarre studenti e offrire ai giovani un motivo per restare a Terni. È la prospettiva indicata da Azione dopo l’inaugurazione dei nuovi spazi di Economia al Centro multimediale, un risultato che il partito considera il primo passo verso una presenza universitaria più compiuta e a misura di studente.

A delineare questo percorso, sottolinea Azione Terni, sono anche il previsto ampliamento degli spazi per accogliere il corso sull’intelligenza artificiale il prossimo anno e l’insediamento del Conservatorio Briccialdi nelle immediate vicinanze. L’obiettivo è creare «un luogo vivo dove i giovani potranno incontrarsi, confrontarsi e vivere la città».

Il partito riconosce l’impegno del Comune e richiama il percorso avviato con la Regione Umbria su Pentima, insieme al prossimo recupero dei locali della sede di Medicina e alla collaborazione con Fondazione Carit e Arvedi. Attribuisce però un ruolo centrale alla guida dell’Università.

«Il merito fondamentale, la spinta decisiva e il ruolo di guida vanno ascritti al rettore Massimiliano Marianelli e a un’amministrazione accademica estremamente fattiva», afferma Azione, evidenziando come diversi progetti abbiano iniziato a concretizzarsi nell’arco di un anno.

La collocazione dell’università in centro, vicina ai servizi, alla stazione ferroviaria e al capolinea degli autobus, viene considerata un elemento strategico per rendere Terni più attrattiva e migliorare la vita degli studenti. Per Azione, investire nell’alta formazione significa intervenire sulle prospettive economiche e sociali del territorio.

Da qui l’invito a fare dell’università un riferimento per l’intera comunità, affiancandola all’identità industriale della città. «Esattamente come lo è stato e lo è per l’acciaieria, oggi la nostra identità e il nostro futuro devono crescere e radicarsi attorno all’università», sostiene il partito.

Dalla valorizzazione del Centro multimediale alla nascita del nuovo dipartimento, Azione individua dunque nell’espansione universitaria una possibilità di rilancio per Terni e assicura il proprio impegno a sostegno di questo percorso.