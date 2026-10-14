Forza Italia Giovani, al via in Umbria il mese del tesseramento

Gazebo nei mercati e incontri all’uscita delle scuole per raccogliere adesioni e presentare le proposte del movimento. Forza Italia Giovani avvia in Umbria il mese del tesseramento, con un calendario di appuntamenti dedicati al confronto con cittadini, simpatizzanti e ragazzi.

L’iniziativa punta a rafforzare la presenza dei giovani azzurri sul territorio regionale. I primi appuntamenti annunciati in provincia di Perugia sono giovedì 15 ottobre al mercato di Ponte San Giovanni e sabato 17 ottobre al mercato di Pian di Massiano.

Sempre sabato 17 ottobre, in provincia di Terni, i rappresentanti del movimento saranno presenti all’uscita dei principali istituti scolastici.

Forza Italia Giovani invita cittadini e simpatizzanti a fermarsi ai gazebo per conoscere le proposte del movimento e aderire al tesseramento. Sarà inoltre possibile firmare una petizione, della quale nella nota diffusa non vengono specificati i contenuti.