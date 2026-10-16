Terni, dalle zone 30 alla metropolitana per Cesi: il piano per cambiare la città

Nuove regole per l’accesso al centro, cinque Zone 30, piazze pedonali davanti alle scuole e un asse verde da corso del Popolo verso San Valentino. Sono alcuni degli interventi contenuti in “Terni sarà”, il documento programmatico che delinea la trasformazione urbana attraverso quattro ambiti: rigenerazione, mobilità, sicurezza e decoro.

Il progetto distingue azioni di breve, medio e lungo periodo, dalle modifiche alla sosta fino alla metropolitana Cesi–Terni. Il documento presenta una visione da sviluppare nel passaggio alla progettazione esecutiva: nella sintesi non sono indicati costi complessivi né date puntuali di realizzazione.

Accessi al centro e nuove tariffe per la sosta

Sul fronte della mobilità, il principio dichiarato è dare priorità a pedoni, biciclette e trasporto pubblico, seguiti dalle automobili. Tra le misure di breve periodo compare il passaggio dalle Ztl alle Zac, con accessi modulati, selezione dei veicoli in base alla classe Euro, varchi e pannelli informativi.

Sono previsti parcheggi temporanei per soste brevi, indicati con la formula “coffee and go”, e minibus elettrici per collegare i parcheggi di struttura al centro lungo le due direttrici del cardo e del decumano. Il programma comprende inoltre percorsi ciclabili casa-scuola e casa-lavoro.

La revisione della sosta contempla tariffe organizzate per cerchi concentrici a partire dal centro, in aree caratterizzate da una specifica connotazione urbanistica.

Scala mobile, metropolitana e collegamento con l’ospedale

Nel medio periodo trovano spazio percorsi pedonali e sistemi per superare brevi distanze e dislivelli. Tra questi, una scala mobile ai giardini per collegare la Città dello Sport al centro storico.

L’orizzonte di lungo periodo comprende la metropolitana Cesi–Terni, una nuova stazione Fcu e un collegamento rapido con autobus a zero emissioni, il Brt, lungo l’asse stazione–ospedale–San Valentino.

Nella stessa prospettiva sono inseriti il “treno dell’archeologia”, con riferimenti a Carsulae, Marmore e Piediluco, i punti di interscambio della mobilità, il servizio di condivisione delle biciclette elettriche e le ciclabili Terni–Narni e Terni–Marmore. Per completare la rete stradale vengono richiamate la tangenziale sud-ovest, la variante di Ponte Rione e il collegamento Staino–Pentima.

Cinque Zone 30 e piazze davanti alle scuole

La sicurezza stradale passa anche dalla riduzione della velocità. Il piano individua cinque Zone 30: Città Giardino, Battisti, Cardeto, via dell’Annunziata e l’area scolastica di via Primo Maggio.

Tra le intersezioni sulle quali intervenire figurano viale VIII Marzo, con attenzione all’accesso al parcheggio e al rallentamento dei veicoli, e il nodo tra Battisti, Tito Oro Nobili e Oberdan, dove l’obiettivo è rendere più fluida la circolazione.

Davanti alle scuole Vittorio Veneto, Mazzini, Marconi e Cianferini sono ipotizzate piazze pedonali per separare gli ingressi degli alunni dai movimenti delle auto. Il documento le indica come primi interventi di un programma più ampio.

È prevista inoltre l’installazione di cinquanta telecamere per monitorare traffico e incidenti, affiancata dalla valutazione degli effetti sulla sicurezza stradale dei progetti che modificano i flussi.

Un asse verde verso San Valentino

La rigenerazione urbana punta a trasformare spazi di transito e aree abbandonate in infrastrutture verdi, con l’obiettivo di ridurre le isole di calore e migliorare la qualità dei luoghi.

Uno degli interventi riguarda l’asse di corso del Popolo e via dell’Annunziata, con prosecuzione verso San Valentino: alberi, isole verdi, arredi e pensiline, insieme al collegamento con il parco di viale Trento. Il Nera viene individuato come connessione ecologica, accanto ai percorsi nel verde del Biciplan.

Tra le proposte figurano anche la pedonalizzazione di piazza Mario Ridolfi e la valorizzazione dell’abside di San Pietro, nell’ambito degli interventi dell’area Mazzini.

Presidi nei quartieri e recupero degli spazi degradati

A Cardeto, Città dello Sport, Città Giardino, San Valentino, Cospea e nel nuovo polo della formazione sono ipotizzati presidi urbani: chioschi o strutture modulari con funzioni di biblioteca, radio, informazione ed eventi. L’intento è aumentare la frequentazione degli spazi e contribuire alla sicurezza sociale.

Il capitolo del decoro comprende sedute dedicate a San Valentino, stazioni per biciclette, piante, giochi, pensiline e opere artistiche. Sono indicati anche pavimentazioni colorate nelle piazze scolastiche, abbattimento delle barriere architettoniche e potenziamento dell’illuminazione.

Il confronto con residenti e categorie

Il percorso prevede incontri con residenti, commercianti, associazioni, ordini professionali, imprese e studenti. Il confronto servirà a raccogliere contributi e a individuare altre zone sulle quali applicare lo stesso approccio di rigenerazione.

Un’area dedicata sul sito del Comune raccoglierà il documento programmatico, le informazioni e le immagini del progetto. «Il cambiamento comincerà a farsi strada fin da subito, quasi come un laboratorio a cielo aperto», scrive Sergio Anibaldi nella presentazione, indicando una trasformazione destinata a svilupparsi e ad aggiornarsi nelle successive fasi attuative.