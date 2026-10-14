Terni, accoltellato dopo le aggressioni nel locale: due giovani in carcere per tentato omicidio

Prima un pugno al volto a una ragazza, poi il ritorno nel ristorante e il ferimento di due clienti. La mattina successiva, secondo gli investigatori, l’agguato al gestore, colpito più volte con un coltello. Per questi episodi, avvenuti tra piazza Europa e via dell’Annunziata, due giovani stranieri sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, è stato eseguito nella serata di ieri, 13 ottobrem dalla Squadra Mobile, su delega della Procura. I due sono gravemente indiziati di tentato omicidio premeditato e lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma e dai futili motivi.

Le indagini hanno ricostruito una sequenza di violenze iniziata la sera del 10 ottobre in un esercizio di ristorazione di piazza Europa. Qui i due avrebbero aggredito una ragazza, colpendola con un pugno al volto. Allontanati dal gestore, sarebbero tornati con l’intenzione di aggredirlo. In questa seconda fase avrebbero ferito con un coltello due avventori intervenuti in sua difesa.

La mattina dell’11 ottobre, secondo l’accusa, i due avrebbero poi teso un agguato allo stesso gestore in via dell’Annunziata, colpendolo ripetutamente con un coltello al lato sinistro del torace, al fianco e alla scapola.

Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Terni, l’uomo è stato successivamente dimesso con una prognosi iniziale di 15 giorni.

Determinante per identificare i presunti responsabili è stata, riferiscono gli investigatori, la collaborazione di tutte le vittime delle aggressioni.