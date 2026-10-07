Nasce la Scuola regionale di innovazione e generatività sociale: in 400 hanno partecipato al lancio

BASTIA UMBRA – Costruire il nuovo Piano sociale regionale partendo dai bisogni dei territori e dall’esperienza di chi lavora nei servizi. È uno degli obiettivi della Scuola regionale di innovazione e generatività sociale, promossa dalla Regione Umbria in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica e sostenuta dal Fondo sociale europeo plus 2021-2027.

Il percorso è stato presentato al centro congressi di Umbriafiere con l’evento “Genera Umano”, che ha riunito circa quattrocento partecipanti, tra amministratori pubblici, operatori sociali e professionisti. Un primo appuntamento di confronto dal quale prenderanno avvio le attività previste nei prossimi due anni.

La Scuola affiancherà alla formazione un lavoro di analisi e progettazione delle politiche sociali. Il nuovo Piano sarà elaborato attraverso l’esame dei dati territoriali, l’ascolto dei bisogni emergenti e il contributo dei soggetti che operano nelle comunità. Il percorso coinvolgerà Regione, Comuni, zone sociali, Terzo settore, università, professionisti, giovani e cittadini.

Tra le azioni previste figurano strumenti di analisi dei dati sociali, sistemi di monitoraggio e modelli per valutare l’impatto delle politiche pubbliche. L’obiettivo è fornire alle amministrazioni elementi utili per programmare gli interventi e verificarne i risultati.

Il progetto punta inoltre a rafforzare le competenze degli enti pubblici e del Terzo settore, diffondere l’amministrazione condivisa e promuovere la partecipazione dei giovani attraverso il Servizio civile universale. A sostenere queste attività sarà una rete stabile di collaborazione tra i diversi soggetti del sistema sociale umbro.

Il rapporto tra servizi sociali e sanità è stato uno dei temi richiamati dalla presidente della Regione, Stefania Proietti. «Quando una persona vive una fragilità, i suoi bisogni non possono essere separati», ha affermato, sottolineando la necessità di servizi capaci di dialogare e di accompagnare nel tempo le persone e le famiglie.

Per Proietti, il nuovo Piano sociale dovrà essere strettamente collegato alla programmazione sanitaria, con attenzione all’autonomia e alla partecipazione delle persone. La presidente ha rivolto anche un ringraziamento a educatori, assistenti sociali, operatori, volontari, cooperative e associazioni, chiedendo che il loro lavoro trovi ascolto e riconoscimento nel percorso avviato.

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Fabio Barcaioli, ha indicato nella partecipazione dei territori il metodo con cui costruire il Piano. «Regione, Comuni, zone sociali, Terzo settore, università, professionisti, giovani e cittadinanza devono poter partecipare tutti sullo stesso piano», ha dichiarato. Un confronto che dovrà raccogliere conoscenze, proposte e punti di vista di chi conosce da vicino bisogni e risorse delle comunità.

Barcaioli ha sottolineato anche il valore delle politiche sociali per la qualità della vita e per le possibilità di crescita dell’Umbria, spiegando che il lavoro richiederà tempo e responsabilità condivisa.

Per Joseph Flagiello, amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, il progetto dovrà essere «molto più di un centro di formazione»: un laboratorio permanente nel quale trasformare competenze ed esperienze in soluzioni concrete, migliorando la qualità dei servizi attraverso la collaborazione tra istituzioni, Terzo settore e comunità locali.

L’evento di lancio si è articolato in tre momenti: “Genera incontro”, dedicato alla raccolta di bisogni e proposte; “Genera confronto”, con la sessione plenaria istituzionale; e “Genera energia”, uno spazio informale per favorire contatti e nuove collaborazioni. Ad accompagnare la giornata è stato lo scrittore e performer Claudio Morici, chiamato a raccontare idee e visioni alla base delle attività della Scuola.