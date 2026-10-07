Montecampano fa “Baccano”: vino, cucina e musica tra le vie del borgo

AMELIA – Una domenica tra vino, piatti della tradizione e musica nelle vie del paese. L’11 ottobre torna “Baccano a Montecampano”, la festa del vino giunta alla sua quindicesima edizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Montecampano, si svolgerà nel centro storico della frazione amerina, con intrattenimento dalle 16 a mezzanotte.

La formula è quella di una festa itinerante, che invita a percorrere il borgo tra stand gastronomici e spettacoli.

La proposta gastronomica spazierà dalla pasta agli gnocchi, dai fagioli con le cotiche alla coratella. Ci saranno inoltre arrosticini, fegatelli, panini con porchetta e salsiccia, insieme a focaccia, pizza e fritti. Tra le specialità figurano anche la fregnaccia, dolce e salata, e i bomboloni caldi. Ad accompagnare il cibo saranno i vini delle cantine locali, con stand dedicati anche a sangria, vin brulé e mosto fresco.

La musica accompagnerà il percorso tra le vie del centro, alternando esibizioni dal vivo e dj set. Il programma comprende Work in Progress, Ladri di Monnalisa, Luca e Monica Succhiarelli, I Pipinari e Miwa StreetBand. I Pipinari, in particolare, proporranno il loro dj set, mentre la Miwa StreetBand porterà gli spettacoli itineranti nel borgo. Per i bambini sono previste le animazioni di Tea Kae e l’appuntamento con Pompieropoli.