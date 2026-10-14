Terni, sosta di un’ora in piazza del Mercato: i residenti preparano una raccolta firme

Un’ora di sosta, poi la necessità di spostare l’auto anche per chi abita nella zona. I nuovi parcheggi con disco orario in piazza del Mercato accendono la protesta dei residenti, che annunciano una raccolta firme. Al loro fianco si schiera il Comitato Famiglie Residenti del Centro Storico di Terni, che contesta la misura e chiede ascolto all’amministrazione comunale.

Secondo il Comitato, il limite di sessanta minuti, introdotto per favorire la rotazione dei posti a servizio della struttura del mercato, penalizza le famiglie del quartiere e riduce ulteriormente gli spazi disponibili per lasciare l’auto vicino a casa.

«Anche i residenti che tornano a casa sono ora costretti a vivere con il timer al polso», denuncia il Comitato, sottolineando il rischio di multe e le difficoltà nella gestione quotidiana della sosta.

La richiesta, precisano i rappresentanti delle famiglie, non è quella di avere un parcheggio davanti all’ingresso dell’abitazione. «I residenti non pretendono di parcheggiare “esattamente” sotto il proprio portone, ma non accettano nemmeno di dover prendere una navetta o mini bus per rientrare a casa».

Nel mirino c’è anche il metodo seguito per introdurre il provvedimento, che il Comitato ritiene adottato senza un confronto con chi vive nella zona e a vantaggio delle attività commerciali della struttura.

La contestazione si inserisce in un confronto più ampio sulla gestione degli accessi e dei parcheggi nel centro storico. Il Comitato riferisce di aver già chiesto un’audizione in prima e seconda commissione consiliare e di essere ancora in attesa di essere ricevuto. Sostiene inoltre di aver inviato un documento con osservazioni e proposte sulla Ztl, senza ottenere risposta.

La raccolta firme sarà avviata a breve dai residenti di piazza del Mercato. Il Comitato si impegna a sostenerla e invita tutti i consiglieri comunali a farsi carico delle esigenze delle famiglie.

Un’ulteriore preoccupazione riguarda via Primo Maggio. Il Comitato esprime fin d’ora contrarietà all’eventuale introduzione di altri parcheggi a tempo legati alle aperture richieste sulla strada. Una scelta che, secondo i residenti, rischierebbe di estendere le difficoltà già segnalate in piazza del Mercato, aumentando traffico, inquinamento e problemi di sosta.