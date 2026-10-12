Adhd negli adulti, nuovo ambulatorio a Perugia: visite e presa in carico per i cittadini umbri

Un nuovo ambulatorio per la diagnosi e la presa in carico dell’Adhd negli adulti è attivo da questo mese nel Distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1. Il servizio, di cui è referente il dottor Niccolò Mancini, si trova nella sede del Centro di salute mentale Perugia Centro, in via XIV Settembre 83, ed è aperto ogni martedì dalle 15 alle 19.

L’ambulatorio si rivolge alle persone dai 18 anni in su, residenti o con domicilio sanitario in Umbria. Potranno accedere sia gli adulti che non hanno mai ricevuto una diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività, sia quelli già diagnosticati in altre strutture, con o senza trattamento farmacologico. Il servizio garantirà inoltre la continuità della presa in carico ai giovani già seguiti in età evolutiva che, raggiunta la maggiore età, hanno necessità di proseguire le cure.

L’apertura amplia l’offerta assistenziale regionale. Secondo Paolo De Luca, referente umbro dell’Associazione italiana famiglie Adhd, finora i cittadini dovevano confrontarsi con attese di diversi mesi per accedere all’ambulatorio regionale di riferimento per gli adulti, a Terni, a fronte di un numero molto elevato di richieste.

«Si tratta di un’apertura molto attesa, che consentirà di ampliare l’offerta assistenziale sul territorio e di ridurre i tempi di accesso a percorsi diagnostici e terapeutici sempre più richiesti», afferma De Luca, esprimendo la soddisfazione dell’associazione.

Per il direttore generale dell’Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, il nuovo ambulatorio rappresenta un passo nel rafforzamento dei servizi di salute mentale e una risposta a un bisogno assistenziale sempre più riconosciuto. L’obiettivo è garantire diagnosi tempestive, continuità delle cure e un accompagnamento clinico appropriato, nell’ambito del percorso previsto anche dal nuovo piano regionale per la salute mentale.

L’Adhd, infatti, può persistere oltre l’età evolutiva e incidere sulla vita quotidiana, sulle relazioni e sul lavoro. Nell’adulto può manifestarsi con difficoltà attentive, organizzative e di regolazione emotiva. La presenza di altre condizioni, come disturbi dell’umore, ansia e dipendenze, può rendere più complesso il percorso diagnostico e assistenziale.

Per prenotare occorre un’impegnativa del medico di famiglia o dello specialista con la dicitura “Prima visita psichiatrica DM 94.19.1 – codice 15625”. La prenotazione può essere effettuata presso qualsiasi sportello Cup dell’Usl Umbria 1, sul sito www.cupumbria.it oppure telefonando al numero 800 63 63 63 da telefono fisso e allo 075 5402963 da cellulare. Il servizio telefonico è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.