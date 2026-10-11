Vogalonga Tiberina, i Canottieri Piediluco affrontano 32 chilometri sul Tevere

Trentadue chilometri a remi lungo il Tevere, dal Parco Fluviale Tiberis all’Idroscalo di Ostia. Anche il Circolo Canottieri Piediluco ha partecipato alla Vogalonga Tiberina 2026, manifestazione non competitiva che ha riunito circa 250 atleti e oltre 60 imbarcazioni.

A rappresentare il circolo sono stati Gabriele Nobili, Rocco Chermaddi, Federico Antonelli e Michele Ricci, accompagnati dal direttore sportivo Giancarlo Rabbito. L’equipaggio ha affrontato il percorso a bordo di un quattro di coppia GIG, messo a disposizione dal Reale Tevere Remo grazie alla collaborazione tra le due realtà remiere.

Dopo la cerimonia inaugurale delle 9, alle 10 gli equipaggi sono scesi in acqua. Ad attenderli un lungo itinerario sul fiume, che ha richiesto resistenza, coordinazione e affiatamento. Pur senza classifiche e competizione, la distanza ha rappresentato una prova impegnativa, da affrontare mantenendo un ritmo condiviso e distribuendo le energie lungo il tragitto.

La partecipazione è stata sostenuta dal presidente e dal consiglio direttivo del Circolo Canottieri Piediluco con l’obiettivo di offrire agli atleti un’esperienza diversa dalle gare abituali. Un’occasione per mettersi alla prova, conoscere altri equipaggi e rafforzare i rapporti con le realtà che condividono la passione per il canottaggio.

La Vogalonga Tiberina affianca alla pratica sportiva la valorizzazione dell’ambiente fluviale, proponendo un modo diverso di attraversare e conoscere il territorio. Per i quattro atleti di Piediluco, il percorso fino a Ostia è stato anche una sfida di squadra, nella quale preparazione e collaborazione hanno accompagnato ogni chilometro.