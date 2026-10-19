Meno sprechi, famiglie più protette: in Umbria ambiente e legalità fanno squadra

Una bolletta più leggera, un acquisto ragionato, meno acqua ed energia sprecate. La sostenibilità passa anche da gesti quotidiani che incidono sul bilancio familiare. È da questo legame tra ambiente e condizioni di vita che nasce la convenzione tra Arpa Umbria e Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura, presentata a Perugia nel Salone d’Onore di Palazzo Donini.

L’obiettivo è portare le competenze delle due realtà fuori dagli uffici, traducendole in strumenti utili per i cittadini. Da una parte l’esperienza scientifica e divulgativa dell’Agenzia ambientale, dall’altra il lavoro della Fondazione accanto alle persone esposte all’indebitamento e alla fragilità economica. Il punto d’incontro è la possibilità di tutelare le risorse e, insieme, aiutare le famiglie a gestire meglio le proprie spese.

L’intesa prevede incontri pubblici, seminari, laboratori e percorsi formativi. Si parlerà di consumi consapevoli, risparmio energetico e idrico, economia circolare, riduzione degli sprechi e corretta gestione dei rifiuti. Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione della povertà energetica, che mette le famiglie in difficoltà nel sostenere i costi dell’energia necessaria alla vita quotidiana.

Le attività si rivolgeranno soprattutto a giovani, famiglie, amministratori locali e operatori sociali, con la possibilità di coinvolgere altre istituzioni e organizzazioni. Per le nuove generazioni saranno sviluppati percorsi sulla legalità ambientale e sulla cittadinanza consapevole: conoscere le conseguenze delle proprie scelte diventa così parte di un’educazione alla responsabilità verso gli altri e il territorio.

«La tutela delle risorse, il contrasto agli sprechi e l’attenzione alle fragilità economiche e sociali devono procedere insieme, perché la sostenibilità sia accessibile a tutti», sottolinea la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Un orientamento che la presidente collega anche al parere sull’attuazione e sulla semplificazione delle politiche ambientali europee da lei curato, approvato all’unanimità il 14 ottobre dal Comitato europeo delle Regioni. Tra i temi richiamati nel documento figurano il sostegno ai territori e l’attenzione alle famiglie più esposte alla povertà energetica e idrica.

Il rapporto tra ambiente e legalità attraversa anche il contrasto alla criminalità organizzata. Lo evidenzia il presidente della Fondazione, Fausto Cardella: «Difendere l’ambiente significa anche contrastare le mafie, espressione di una negazione dei diritti e del rispetto del territorio». La collaborazione con Arpa, osserva, può contribuire a diffondere questa consapevolezza.

L’Agenzia metterà a disposizione anche l’esperienza della propria Scuola di Alta Formazione Ambientale, partecipando alla progettazione delle iniziative e adattando contenuti e linguaggi ai diversi destinatari.

«L’obiettivo è mostrare come comportamenti quotidiani più attenti all’ambiente possano tradursi anche in un risparmio per le famiglie», spiega il direttore generale di Arpa Umbria Alfonso Morelli. Un percorso che punta a rendere più comprensibili e praticabili scelte spesso raccontate soltanto attraverso grandi obiettivi ambientali.

La convenzione durerà due anni e potrà essere rinnovata. Le due istituzioni contribuiranno con le proprie risorse e competenze, mentre eventuali attività con costi specifici saranno regolate da accordi dedicati.