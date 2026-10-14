L’Umbria si racconta a passo lento, tra cucina d’autore, botteghe e cammini

L’Umbria di un piatto preparato con i prodotti dell’azienda agricola, di una strada da percorrere in bicicletta, di una bottega nella quale fermarsi a osservare un artigiano al lavoro. È una regione da conoscere attraverso le persone e i loro gesti quella che si presenta al TTG Travel Experience di Rimini, dove il viaggio comincia ancora prima di partire.

Nel Padiglione C3, lo spazio regionale si apre ai visitatori con il verde delle piante di Umbraflor e una grande arena dedicata alle esperienze. Circa 450 metri quadrati per quella che la Regione indica come la sua più ampia partecipazione alla manifestazione, con 25 tra operatori e consorzi turistici impegnati negli incontri con buyer e professionisti italiani e internazionali.

Il filo che tiene insieme la proposta è il rapporto tra paesaggio e vita quotidiana: le aziende agricole, le cucine, i borghi, i cammini. Luoghi che acquistano una voce attraverso chi li abita e ci lavora.

«Gli operatori sono i protagonisti: attraverso il loro lavoro collegano luoghi, persone e attività, costruiscono esperienze e trasformano il patrimonio della nostra regione in opportunità per i territori», spiega l’assessora regionale al Turismo Simona Meloni, ricordando un 2025 che ha sfiorato gli otto milioni di presenze.

A raccontare questa idea di ospitalità, nella prima giornata, sono state anzitutto due interpretazioni della cucina umbra. Mara Sciarma, cuoca contadina dell’agriturismo La Casa di Campagna di Magione, ha portato nell’appuntamento “Dalla terra alla tavola” i sapori della tradizione. Lo chef stellato Andrea Impero, dell’Elementi Fine Dining del Borgobrufa Spa Resort, ha proposto invece una lettura contemporanea delle produzioni regionali. Due percorsi diversi, con un punto di partenza comune nella terra e nelle materie prime.

Il pomeriggio ha lasciato spazio al cioccolato e al lavoro del maître chocolatier, per poi spostare lo sguardo fuori dalle cucine. “L’Umbria da vivere lentamente” ha messo al centro agriturismi, borghi e itinerari da scoprire camminando o pedalando. Con “I percorsi del gusto”, le Strade del Vino e dell’Olio hanno accompagnato il pubblico alla scoperta delle produzioni regionali. Antonio Boco e Valentina Alunno hanno dato voce alle esperienze gastronomiche e ai prodotti dei territori dei cinque GAL umbri.

Dietro il programma c’è una precisa idea di sviluppo turistico. «Vogliamo un turismo che non consumi i territori, ma li faccia fiorire: che generi relazioni, lavoro e nuove possibilità di vita», afferma Meloni. Una prospettiva che lega la qualità del soggiorno alle opportunità per le comunità locali.

Il racconto è proseguito in serata a Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, con l’anteprima del nuovo spot turistico destinato alle televisioni nazionali e ai cinema dal 18 ottobre. A presentarlo Fabio Troiano, conduttore di “Bella Italia in viaggio” su La7, con un cameo di Svevo Moltrasio, protagonista dello spot. A seguire, una degustazione curata dalla Macelleria Pucci di Terni e da Antonello Orlando catering.

La campagna riprende alcuni elementi del racconto primavera-estate e sviluppa l’invito a vivere la regione attraverso gli incontri, il tempo dedicato ai luoghi e la scoperta delle produzioni locali.

«Il buon vivere, la qualità delle relazioni, il piacere di scoprire un borgo a piedi o di conoscere chi produce ciò che ritroviamo nel piatto sono la sostanza della nostra proposta», sottolinea l’assessora.

Giovedì 15 ottobre il programma riparte alle 10.30 con “Profumo di latte e gusto di nocciola”, laboratorio dedicato ai prodotti dell’azienda agricola. Alle 12 tornano i Cuochi Contadini, mentre dalle 13 alle 14.30 la chef stellata Ada Stifani, alla guida di Ada Gourmet a Perugia, sarà protagonista di uno show cooking con posti riservati su invito.

Nel pomeriggio toccherà alla decorazione ceramica, con “Il gesto dell’arte”, dalle 14.45 alle 15.30. A chiudere, dalle 16.30 alle 18, le degustazioni di birre agricole e artigianali di “Il viaggio della birra: dal campo al bicchiere”. Un altro itinerario tra produzioni e saperi, dentro una fiera che l’Umbria ha scelto di trasformare in un primo assaggio di viaggio.