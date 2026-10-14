Umbria Regione imprenditoriale europea 2027, il Patto Avanti: «Premiato il lavoro sulle imprese»

Il titolo di Regione imprenditoriale europea 2027 e l’approvazione di un parere sulle politiche ambientali dell’Ue. Sono i due risultati al centro della nota con cui i partiti del Patto Avanti rivendicano il lavoro della Regione Umbria a Bruxelles.

«Siamo orgogliosi di questo risultato, che premia il lavoro portato avanti dalla Regione Umbria per sostenere le imprese, promuovere l’innovazione e rafforzare la competitività del nostro territorio», affermano le forze della coalizione.

Il riconoscimento assegnato dal Comitato europeo delle Regioni, si legge nella nota, colloca l’Umbria tra le tre realtà premiate nell’Unione europea per il 2027. È inoltre la quarta regione italiana a ottenere il titolo, dopo Marche, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Il Patto Avanti sottolinea anche l’approvazione all’unanimità, da parte della sessione plenaria del Comitato riunita a Bruxelles, del parere sul “Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali: attuazione e semplificazione delle politiche ambientali dell’Ue”. Il documento ha visto la presidente della Regione Stefania Proietti nel ruolo di relatrice e l’assessore regionale Thomas De Luca come esperto.

Per la coalizione, questo passaggio conferma il contributo dell’Umbria al confronto europeo sulla necessità di coniugare sostenibilità, efficacia e semplificazione delle politiche ambientali.

«Questi risultati confermano la validità di una strategia che punta sulla crescita del sistema produttivo, sulla sostenibilità e sulla capacità di creare nuove opportunità economiche», sostengono i partiti del Patto Avanti, che collegano i due riconoscimenti alla valorizzazione delle competenze delle imprese e delle potenzialità del territorio.

«L’Umbria dimostra di poter essere protagonista in Europa, costruendo un modello di sviluppo innovativo, sostenibile e inclusivo. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a lavorare», conclude la nota.