Umbro-Laziale, alla ripresa dei lavori non più di due cantieri contemporaneamente

Non più di due cantieri contemporaneamente sul piano stradale della statale 675 Umbro-Laziale, salvo emergenze. È l’impegno confermato da Anas durante l’incontro in Prefettura dedicato alla ripresa dei lavori e alle misure per limitare i disagi su un’arteria percorsa ogni giorno da circa 70 mila veicoli.

La riunione, coordinata dal prefetto Orlando, si è svolta ieri a Palazzo Bazzani. Al centro del confronto la riapertura dei cantieri Anas sospesi fino al 1° novembre e gli interventi straordinari e urgenti per il ripristino dei giunti dei viadotti.

Hanno partecipato i responsabili di Anas, l’assessore regionale De Rebotti, rappresentanti della Provincia, l’assessore del Comune di Terni Anibaldi, il sindaco di Narni Lucarelli, il questore Mosca, il comandante dei vigili del fuoco Mercuri e i rappresentanti dei carabinieri, della polizia stradale e dei Comuni di Amelia e Arrone.

L’obiettivo è coordinare amministrazioni, gestore della strada e strutture di soccorso per prevenire le criticità legate ai lavori e garantire interventi tempestivi in caso di emergenza. Il prefetto ha sollecitato la massima collaborazione per contenere le ripercussioni sulla circolazione e i disagi per cittadini e viaggiatori.

Il confronto ha riguardato anche i lavori previsti da aprile 2027 sulla statale 3 Flaminia. Particolare attenzione è stata riservata agli effetti sui comuni della Valnerina e alla necessità di mantenere adeguati livelli di accessibilità e sicurezza. Sarà studiata una specifica viabilità alternativa per i mezzi pesanti.

Per gli interventi che interesseranno il viadotto Toano dal prossimo novembre sono inoltre previsti sopralluoghi congiunti.

A supporto della gestione del traffico saranno potenziate la segnaletica stradale e l’informazione preventiva agli automobilisti. Per diffondere gli aggiornamenti saranno disponibili anche il sito istituzionale della Prefettura e i canali social della Questura.