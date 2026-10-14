Terni, cocaina nascosta nell’auto a noleggio: arrestati due giovani

Tredici involucri di cocaina nascosti sotto un sedile e nel vano portaoggetti di un’auto a noleggio. È quanto hanno trovato i carabinieri durante un controllo che, nel pomeriggio di giovedì scorso, ha portato all’arresto di due giovani stranieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è stato condotto dai militari della sezione operativa del Norm della Compagnia di Terni, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile. Secondo quanto riferito dall’Arma, entrambi i giovani erano entrati in Italia da una settimana con un visto turistico.

A richiamare l’attenzione dei carabinieri in abiti civili sono stati i ripetuti passaggi della vettura in viale dello Stadio. I militari hanno seguito l’auto per le vie della città, fino a una traversa di viale Brin, dove hanno osservato un breve incontro con una persona ritenuta un possibile acquirente.

Ipotizzando che potesse essersi verificata una cessione di droga, i carabinieri hanno proseguito il controllo. Poco dopo, una pattuglia della Radiomobile ha fermato la vettura all’incrocio tra viale Curio Dentato e via Eugenio Chiesa.

Gli elementi raccolti hanno indotto i militari ad approfondire le verifiche, nel sospetto di un’attività di consegna di stupefacenti “porta a porta”. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di recuperare tredici involucri di cellophane rosa contenenti complessivamente poco meno di dodici grammi di cocaina, occultati nell’abitacolo. Nelle tasche di uno dei due giovani è stata trovata anche una somma in contanti, ritenuta possibile provento dello spaccio. Denaro e sostanza sono stati sequestrati.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, i due arrestati sono comparsi il giorno successivo davanti al giudice per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi il divieto di dimora nella provincia di Terni.