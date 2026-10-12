Zagabria, Gianfilippo Grillo (#iloverun Athletic Terni) vicecampione mondiale master di maratona

Brilla l’argento di Gianfilippo Grillo ai Campionati mondiali master di maratona che si sono svolti a Zagabria. L’atleta #iloverun Athletic Terni nella categoria M35 ha chiuso al secondo posto dietro il croato Ante Zivkovic, vincitore in 2:29:14, e davanti all’ungherese Laszlo Lovasz, terzo in 2:35:23.

“Una gara corsa secondo il mio valore attuale – commenta Gianfilippo – sono rimasto in seconda posizione per tutta la durata e non ho mai avuto particolari problemi. Zivkovic non era raggiungibile oggi, mi sono messo a passo di precauzione per tenermi il secondo posto. Zagabria ha comunque un percorso duro, salita all’inizio impegnativa a livello muscolare, cambi di direzione, strada poco regolare. Non posso lamentarmi del cronometro, il tempo e il clima è stato buono, forse un po’ caldo nel finale”.

Con l’argento di Gianfilippo Grillo sono cinque le medaglie conquistate dall’Italia alla rassegna iridata over 35 a Zagabria: due ori, due argenti e un bronzo. Sul gradino più alto riesce a salire la squadra M60 con Mauro Gagliardini (Runners Bergamo) che festeggia anche il bronzo individuale in 2:46:54, Francesco Berardi (Atl. Avis Castel San Pietro) e Giovanni Bivona (Cus Pro Patria Milano). Spicca la medaglia d’oro vinta da Francesco Diana (Amatori Vesuvio) capace a quasi 81 anni di correre in meno di quattro ore sui 42,195 chilometri con il tempo di 3:58:33 per diventare campione mondiale M80. Arrivano poi due secondi posti ad arricchire il medagliere, quello di Grillo appunto nella gara M35 in 2:34:00 e da Carlo Cangiano (Cambiaso Risso Running Team Genova, 2:34:41) in quella M40.