Vuole lasciarla e le scrive: “Voglio farla finita”, lei pensa che voglia suicidarsi

TERNI – I carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Terni, verso le ore 21 di ieri sono intervenuti, con la massima urgenza, presso la locale Stazione ferroviaria alla ricerca di un uomo di cui la compagna, spoletina, temeva avesse intenzioni suicide.

I militari, avuta notizia della situazione dal 112, hanno da subito individuato il cellulare dell’uomo nella zona di Piazza Dante e si sono recati numerosi al suo rintraccio. Le ricerche, condotte unitamente a personale della Polfer, hanno consentito ai carabinieri di rintracciare dopo poco l’uomo nei pressi del binario 2 della Stazione ferroviaria.

Alla domanda dei motivi per i quali volesse uccidersi l’uomo, stupito, riferiva di non avere alcuna insana intenzione ma che, probabilmente, l’incomprensione derivava dal messaggio inviato poco prima alla donna che testualmente citava la frase “voglio farla finita”, ben intendendo lui di voler interrompere la relazione amorosa e non di volersi suicidare. L’uomo è stato fatto partire col treno per la destinazione della quale aveva già comprato i biglietti, solo per lui di andata e ritorno.