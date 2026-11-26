Sezioni specializzate, con magistrati e forze dell’ordine che si occupino esclusivamente di violenza di genere. È la proposta lanciata a Perugia da Sara Claudiani, responsabile del Coordinamento Donne e politiche di genere della Cisl Umbria, durante l’incontro «Oltre il silenzio». L’iniziativa, organizzata al Chocohotel insieme all’associazione Libertas Margot, si è svolta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A dare la misura del fenomeno sono i dati citati durante l’incontro. Nei primi sei mesi del 2026 sono stati registrati oltre 1.300 casi tra le procure di Perugia, Terni e Spoleto e la procura minorile. Claudiani ha ricordato le vicende di Ilaria Sula e Fatiha El Afghani, entrambe legate al Ternano, e ha richiamato l’attenzione su quanto accade dopo la denuncia. «Chiediamo alle donne di denunciare, ma poi le lasciamo sole, isolandole invece di tutelarle», ha detto. Da qui la richiesta di rafforzare il Codice rosso e di affidare i casi di violenza di genere a magistrati e forze dell’ordine specializzati.

La prevenzione, dalle scuole ai reati sentinella

Ad aprire il confronto è stato Massimo Pici, presidente di Libertas Margot, che ha ricordato il lavoro dell’associazione anche con gli uomini autori di maltrattamenti. L’obiettivo, ha spiegato, è fornire strumenti per affrontare un rifiuto o la fine di una relazione senza ricorrere alla violenza. Roberto Carlotti, responsabile per le scuole dell’associazione, ha illustrato le attività di sensibilizzazione negli istituti umbri.

Lo psicologo Agostino Marotti si è soffermato sulla difficoltà di accettare un rifiuto e sul peso della pressione sociale. La pedagogista e criminologa Rebecca Mirra ha richiamato l’importanza di riconoscere le fragilità, anche nel lavoro con gli studenti. L’avvocato Emanuele Florindi ha insistito sulla necessità di individuare per tempo i segnali che possono precedere le aggressioni più gravi. «Bisogna lavorare sui reati sentinella, sull’educazione e sulla formazione», ha detto.

Il pedagogista Gaetano Mollo, già ordinario all’Università di Perugia, ha sottolineato l’importanza di offrire ai ragazzi più occasioni di socialità e di educare al rispetto e alla reciprocità. Roberto De Vivo, ordinario di pedagogia della cura all’Istituto Progetto Uomo, ha richiamato il ruolo delle famiglie e la necessità di una presenza educativa nella vita dei figli.

Sicurezza sul lavoro e autonomia economica

A chiudere l’incontro è stato il segretario regionale della Cisl Umbria Gianluca Giorgi, che ha legato la prevenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’indipendenza economica delle donne, indicata come uno degli strumenti per uscire dalla violenza. «Rompere questo silenzio è una responsabilità collettiva», ha detto, richiamando il peso dell’indifferenza di fronte ai soprusi sul lavoro, a scuola e in casa.