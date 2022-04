Vince ancora l’Under 17 dell’Harpastum, il minirugby del Terni Rugby al Trofeo Luigi Coraggi di Foligno￼

Grande reazione dei ragazzi Under 17 dell’Harpastum dopo la sconfitta di due settimane fa. A Colleferro arriva una vittoria per 41-0 prima che la gara venisse sospesa al 9° del secondo tempo perchè gli avversari prendono due rossi e con già due infortunati restano in undici. A segno con due mete Martinelli e con una meta ciascuno Lutri, Biondini, Passafiume, Passero e Saveri. Dalla piazzola Biondini mette tre trasformazioni. I ragazzi di Terni Rugby, Nuovo Salario e Appia giocano con fiducia e voglia e prendono in mano la partita sin dall’inizio. Il commento di coach Angelo Maugeri: “Bravi a mantenere la lucidità e gestire il pallone, anche se in alcuni momenti poco reattivi a leggere alcune situazioni. Oggi bravi e disciplinati senza mai cadere in provocazioni o reazioni inutili. Da migliorare anche la conquista in touche ancora troppo imprecisa nel lancio e negli automatismi. Tre ragazzi infortunati presenti oggi in panchina a sostenere i propri compagni segno di quanto sia forte e unito questo magnifico gruppo, tra loro anche il nostro Carlo che proprio in allenamento a Colleferro ad inizio stagione subì un infortunio gravissimo e questa è la notizia più bella della giornata”.

Raggruppamento per Under 11 e Under 13 del Terni Rugby impegnate al Torneo Luigi Coraggi di Foligno, in memoria dell’ex presidente del Foligno Rugby. Bella giornata per l’Under 11 che è andata ad affrontare realtà extraregionali. Il commento di coach Valerio Timpano: “I nostri ragazzi hanno tenuto bene il campo in tutti gli incontri, mettendo in mostra molta grinta e voglia di dimostrare ciò sui cui si è lavorato negli allenamenti. Giornata molto positiva a dimostrazione dei grandi miglioramenti che i ragazzi stanno avendo”. La compagine Under 13 del Foligno è stata rinforzata dal Drago Leonardo: “I ragazzi hanno affrontato il girone in modo molto aggressivo ma non concreto come avrebbero potuto – spiega coach Luca Mion – partite che partono sempre in modo molto positivo ma che purtroppo terminano quasi sempre, due su tre con una sconfitta a causa della poca concretezza. Positiva la prestazione di Leonardo che prova a mettersi in luce mettendosi a disposizione dei suoi compagni. Ha vinto un po’ la timidezza del grande evento ma soprattutto ha mostrato generosità mettendosi a disposizione per il bene collettivo. Giornata positiva e ricca di spunti di lavoro futuro”.