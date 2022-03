TERNI – I vigili del fuoco di Terni sono stati impegnati a Piediluco in località Mezzelvetta per un incendio abitazione. Sul posto hanno lavorato con 4 mezzi e 10 uomini. Dopo aver circoscritto le fiamme, le due squadre sono state impegnate nelle operazioni di raffreddamento dell’area. Non si conosce ancora l’origine dell’incendio.