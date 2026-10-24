Vescovo Raimo, primo abbraccio con la diocesi: «Camminare con voi e servire il Signore»

TERNI – «È dentro questa Chiesa, e non al di sopra di essa, che oggi vengo a prendere posto per camminare con voi e servire con voi il Signore». Con queste parole Alfonso Raimo ha iniziato il suo ministero alla guida della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta, gremita di fedeli, il pomeriggio del 24 ottobre ha segnato l’incontro tra il nuovo vescovo e la comunità che gli è stata affidata.

Un ingresso accompagnato da un richiamo alla comunione, all’ascolto e alla responsabilità verso chi vive situazioni di difficoltà. Prima della celebrazione, Raimo ha incontrato le autorità nella sala consiliare del Comune di Terni, indicando nel rispetto reciproco, nella lealtà, nella libertà e nel dialogo le basi del rapporto tra Chiesa e istituzioni.

«Non possiamo rimanere estranei alle difficoltà delle famiglie, alle incertezze del lavoro, alle attese delle nuove generazioni, alla solitudine di tanti anziani, alle condizioni di chi vive nella povertà o sperimenta forme diverse di esclusione», ha detto. Da qui l’impegno a collaborare con quanti operano per il bene comune e a difendere la dignità di ogni persona.

In cattedrale, il rito si è aperto sulla porta con il bacio del Crocifisso, seguito dalla preghiera nella cappella del Santissimo Sacramento, dalla lettura del decreto di nomina e dall’insediamento alla cattedra. Rappresentanti del clero, dei religiosi e del laicato hanno quindi reso omaggio al nuovo pastore.

Alla celebrazione hanno partecipato il nunzio apostolico Edgar Peña Parra, il cardinale Gualtiero Bassetti, numerosi vescovi e circa novanta tra presbiteri e diaconi. Presenti anche familiari e fedeli arrivati dalla Campania, dalla diocesi di Salerno e dalla parrocchia di Eboli, dove Raimo ha esercitato per anni il ministero sacerdotale.

Tra le autorità, il prefetto Antonietta Orlando, il questore vicario Paolo Guiso, il deputato Raffaele Nevi, la presidente della Regione Stefania Proietti, il sindaco Stefano Bandecchi e i sindaci dei comuni della diocesi. Ad animare la liturgia la corale diocesana e gli studenti del liceo musicale Angeloni, diretti da don Sergio Rossini.

Al centro dell’omelia, il rischio che le divisioni della società entrino anche nella comunità ecclesiale. Raimo ha descritto relazioni sempre più fragili, differenze che diventano contrapposizioni e giudizi che precedono l’ascolto. Una mentalità che può insinuarsi nella Chiesa «quando ci sentiamo più appartenenti al nostro gruppo che alla Chiesa, più legati a una sensibilità che al Vangelo, più preoccupati di difendere le nostre idee che di custodire la comunione».

«Non possiamo spezzare l’unico Pane e poi accettare che il nostro cuore si divida», ha ammonito il vescovo, invitando a tradurre la fede nell’amore per il prossimo.

Un prossimo che comprende chi arriva da un altro Paese, ma anche chi, pur vivendo accanto a noi, finisce per sentirsi estraneo: un giovane che non trova il proprio posto, un anziano che si sente inutile, una famiglia alle prese con una sofferenza nascosta, una persona lontana dalla comunità cristiana che non sa come tornarvi. L’invito è a compiere il primo passo, a perdonare e a ricostruire le relazioni spezzate.

La stessa cattedrale, ferita dalla guerra e ricostruita, è diventata nelle parole di Raimo il simbolo di una possibilità di rinascita. «La speranza cristiana nasce quando, proprio davanti alle macerie, qualcuno trova ancora la forza di raccogliere una pietra e ricominciare a costruire».

Un compito quotidiano, che richiede pazienza, ascolto e disponibilità a rispettare i tempi degli altri. Fino all’appello conclusivo: diventare uomini e donne «che raccolgono e non disperdono, che avvicinano e non allontanano, che costruiscono e non distruggono», capaci di riconoscere nell’altro «non uno straniero da temere, ma un prossimo da amare».