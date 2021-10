Vende on line cosmetici ma evade il fisco, la Finanza gli sequestra beni e denaro per 110 mila euro

TERNI – Attraverso una società con sede legale in Inghilterra ha commercializzato dall’Italia, sul web, prodotti di noti marchi di cosmesi e bellezza, sottraendosi però agli obblighi fiscali ed eludendo possibili controlli proprio in virtù della localizzazione estera della sede: per questo un imprenditore ternano è stato denunciato dalla Guardia di finanza con l’accusa di evasione ai fini dell’Iva e delle imposte.

All’uomo sono stati sequestrati beni e denaro per circa 110 mila euro, in esecuzione di un decreto di sequestro per equivalente emesso dal gip.

Secondo quanto appurato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle, l’imprenditore gestiva personalmente e direttamente dalla propria abitazione di Terni account attivi sulla piattaforma e-commerce Amazon, riuscendo a conseguire un “importante” volume di vendite in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania ed Italia. L’esame della documentazione acquisita durante la perquisizione dei locali nella disponibilità dell’uomo ha permesso in particolare di accertare che, tra il 2018 e 2019, la società ha commercializzato nel complesso beni per oltre mezzo milione di euro in totale evasione d’imposta.

Oltre alla denuncia per il reato di omessa dichiarazione, la guardia di finanza ha proceduto al sequestro del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’imprenditore per una cifra pari all’imposta evasa ai fini dell’Iva per il solo 2019, anno in cui si è registrato il superamento della soglia di rilevanza penale fissata dalla normativa di settore.