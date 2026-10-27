Valtopina, operaio di 22 anni muore durante lavori stradali: si ribalta un macchinario

VALTOPINA – Un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a Valtopina, mentre era impegnato in un intervento di manutenzione stradale nei pressi di Santa Cristina. Il giovane lavorava per una ditta incaricata dal Comune.

Secondo le prime informazioni, l’operaio stava utilizzando un macchinario, forse un rullo compressore, che si sarebbe ribaltato. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. I lavori erano iniziati lunedì.

Il sindaco di Valtopina, Gabriele Coccia, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte del giovane. “Una tragedia che lascia tutti attoniti e addolorati, di fronte a una vita spezzata così prematuramente”, ha scritto su Facebook, rivolgendo ai familiari e alle persone care le condoglianze e la vicinanza della comunità.

“Ci stringiamo a loro in questo momento di dolore, con la speranza che possano trovare la forza per affrontare una perdita così grande”, ha aggiunto il sindaco.

Con il giovane morto a Valtopina salgono a sette i lavoratori deceduti in tre giorni sul territorio nazionale: quattro braccianti che stavano raggiungendo i campi a Canicattì, un operaio di 48 anni a Baveno e un lavoratore di 51 anni a Brindisi. «Non possiamo continuare a considerare tutto questo una tragica normalità», ha dichiarato Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.