Vaccine day, dietrofront della Regione dopo i disagi: domenica 12 solo su prenotazione

In occasione del vaccine day di domenica prossima, 12 dicembre, in virtù dell’ampliamento dell’offerta e al fine di evitare disagi alla popolazione, le somministrazioni saranno possibili solo previa prenotazione tramite il portale:

https://vaccinocovid.regione.umbria.it/cup/vaccini/ricerca-assistito-vaccino-covid.xhtml.

Potranno accedere al vaccine day esclusivamente quei cittadini che abbiamo completato il ciclo primario da almeno 150 giorni.

In merito all’affluenza al vaccine day di domenica 5 dicembre, le equipe dei centri vaccinali hanno somministrato tutte le dosi disponibili, 5450 nel complesso, continuando a vaccinare anche dopo l’orario di chiusura e garantendo un afflusso il più possibile regolare anche grazie al lavoro dei volontari della Protezione Civile.

I disagi

Nel turno pomeridiano, ad accesso diretto, c’è stata una grande partecipazione della cittadinanza in tutti i punti vaccinali che ha causato, in alcuni casi, il formarsi di code. L’episodio più significativo si è avuto presso il centro Casagrande di Terni dove alle 15, a seguito di un elevatissimo afflusso e ai fini della garanzia dell’ordine pubblico, il responsabile del centro vaccinale ha ritenuto necessario l’intervento delle forze dell’ordine che si sono prontamente attivate per ridurre ogni rischio. Alle persone in attesa è stato immediatamente comunicato il numero di coloro che avrebbero potuto effettuare la vaccinazione mentre ai restanti è stata data indicazione di evitare inutili attese stante l’impossibilità della vaccinazione per tutti i presenti.

A fine giornata, a Terni, sono state vaccinate 979 persone di cui 442 ad accesso diretto. Per quanto riguarda il centro vaccinale di San Marco di Perugia sono state 399 le persone vaccinate senza prenotazione, su un totale di 719. Nel pomeriggio si è verificato un momento di stallo nell’afflusso che dopo pochi minuti è stato risolto grazie all’intervento degli operatori del centro.