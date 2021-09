Vaccinazione anti-covid: decade l’obbligo della prenotazione, da domenica accesso diretto

A partire da domenica 12 settembre i punti vaccinali territoriali dell’Umbria garantiranno a tutta la popolazione vaccinabile l’accesso senza prenotazione: la decisione ha anche lo scopo di promuovere ulteriormente l’adesione alla campagna di vaccinazione anti covid-19 ed innalzare così il target di copertura vaccinale regionale.

I cittadini che dal 12 settembre si presenteranno ai punti vaccinali senza prenotazione dovranno esibire un codice valido ai fini della registrazione della vaccinazione, come tessera sanitaria, codice fiscale, STP (straniero temporaneamente presente) e altri.



Contestualmente si comunica che anche in Umbria saranno attivate le disposizioni della circolare ministeriale relativa alla vaccinazione anti-covid-19 per tutti coloro che hanno contratto un’infezione da sars-cov-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi, quindi per quei soggetti con infezione da sars-cov-2 confermata entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, oppure oltre il quattordicesimo giorno.



Ai primi, non appena saranno inseriti nel sistema informativo regionale, sarà inviato un sms in cui si comunica che potranno effettuare la seconda dose, prenotandosi presso il portale regionale o recandosi direttamente presso uno dei punti vaccinali territoriali per accesso diretto alla vaccinazione; mentre coloro che rientrano nella seconda categoria, riceveranno un sms con la comunicazione che la loro schedula vaccinale è da intendersi completata, ma che l’eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata e che, pertanto, potranno richiederla secondo le stesse modalità.