Usl Umbria 2: “Evitare accessi inappropriati al pronto soccorso”

In questa fase di forte ripresa dei contagi, in cui è fondamentale evitare il sovraffollamento delle strutture ospedaliere ed è necessario lasciare liberi i percorsi assistenziali, nei servizi di pronto soccorso e nelle postazioni di primo soccorso dei presidi ospedalieri dell’Azienda Usl Umbria 2 (Foligno, Spoleto, Orvieto, Narni e Amelia) si registra un numero elevato di accessi inappropriati per prestazioni e codici non urgenti.

A riferirlo, in una nota, è la stessa azienda sanitaria.

La direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 e le direzioni ospedaliere invitano i cittadini ad evitare l’utilizzo del Pronto Soccorso per prestazioni che possono e devono essere garantite dal medico curante o dai servizi territoriali.