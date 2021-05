Usano il nome dell’Istituto Serafico per vendere fiori e prodotti, la presidente: “Attenzione, è una truffa”

ASSISI – L’Istituto Serafico di Assisi, dopo alcune segnalazioni giunte in Istituto, invita i cittadini a prestare attenzione a dei tentativi di truffa organizzati usando senza alcun diritto il nome del Serafico.

“Non esistono operatori del Serafico che si presentano alla porta di aziende, enti o privati cittadini per chiedere offerte o per vendere prodotti per conto dell’Istituto stesso. Prestate attenzione, è una truffa”.

La comunicazione è della presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, dopo le segnalazioni di episodi di questo tipo arrivate in Istituto.

“Usare il nome di un Istituto come il nostro – prosegue Di Maolo – che si prende cura di bambini e ragazzi con gravi disabilità è inqualificabile”.

Secondo quanto riferito, una donna si presenterebbe ai cittadini per vendere fiori o altri prodotti con il presunto scopo di raccogliere fondi a favore dell’Istituto che svolge attività riabilitative, psicoeducative e di assistenza sociosanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Ma il Serafico, si ribadisce dall’Istituto, è completamente estraneo all’iniziativa.

“La raccolta fondi a favore delle attività che svolgiamo – aggiunge Di Maolo – non avviene mai con questa modalità. Noi dialoghiamo con il nostro pubblico, utilizziamo i social, scriviamo lettere presentando i nostri progetti e inviamo le nostre newsletter per restare in contatto con i tanti sostenitori. Se qualcuno desidera donare trova all’interno di questi strumenti le modalità per sostenerci e restare accanto ai nostri ragazzi”. L’ Istituto ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine.