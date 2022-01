Tragedia questa mattina ad Assisi dove un 55enne di Bastia Umbra ha perso la vita schiacciato dal ramo di un albero che stava tagliando. Il fatto è accaduto in località San Gregorio, nel comune di Assisi. Ka vittima stava potando un albero in un terreno di sua proprietà quando è stato colpito dal ramo. Con lui c’era il padre. Immediata è stata la richiesta di soccorso ma quando sono intervenuti i 118 per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.