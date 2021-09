Una cassetta con sostanze pericolose trovata in un appartamento di Campello

CAMPELLO SUL CLITUNNO – Singolare rinvenimento oggi in un’abitazione di Campello sul Clitunno. Una ditta che stava effettuando un trasloco in un appartamento nella zona di via Trento e Trieste ha trovato una cassetta metallica contenente sostanze pericolose. I vigili del fuoco intervenuti sul posto con il nucleo Nbcr di Perugia, hanno accertato che si trattava di fosgene e acido cianidrico. Il primo è un gas potenzialmente letale e impiegato già come arma chimica nelle due guerre mondiali.

La scoperta è stata effettuata a casa di un militare dell’esercito morto da diversi anni. Secondo quanto riferito dai vigili, è stato svolto un campionamento strumentale che verificare l’eventuale fuoriuscita di sostanze. Un accertamento che ha dato esito negativo. La cassetta è stata messa in sicurezza e sigillata. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti.