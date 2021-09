“Un restauro per Palazzo Spada”, la richiesta di Michele Rossi (Terni civica)

TERNI – “Per Palazzo Spada un restauro (compresa l’intonacatura) che gli dia una veste più adeguata alla sua storia e al valore del suo progettista”.

A chiederlo è il consigliere di Terni civica, Michele Rossi, che ha presentato un atto di indirizzo in tal senso.

“Palazzo Spada – dice Rossi – rappresenta senza dubbio la più imponente e significativa residenza nobiliare della nostra città, una delle emergenze monumentali più rappresentative e come sede municipale è divenuto un elemento identitario della nostra comunità.



La nuova illuminazione, appena inaugurata – prosegue il consigliere – rende molto più accattivante l’immagine di Palazzo Spada in notturna, proseguendo nel solco della valorizzare delle emergenze storiche ed architettoniche della nostra città. Rende ancora più evidente il contrasto stridente con l’immagine che la nostra sede municipale da di se durante il giorno, infatti salta subito all’occhio come risulti ormai terribilmente datato l’intervento di restauro eseguito per adattare lo storico edificio a sede municipale, lasciando a vista le superfici in pietra ed adottato specie nei fronti interni, infissi del tutto inadatti all’architettura della antica costruzione specie quelli con una struttura in alluminio anodizzato.



I nuovi studi hanno poi consentito di attribuire, in via definitiva, la paternità progettuale al genio di Antonio da Sangallo il Giovane – aggiunge Rossi – peraltro morto a Terni in circostanze mai del tutto chiarite, rendendo merito ad una tradizione secolare che ne attribuiva la realizzazione all’architetto fiorentino.



I travertini del portale e delle finestre come anche le bugnature angolari si presentano ormai completamente annerite dai fumi e dallo smog e necessitano di un trattamento di pulitura e consolidamento che le riporti alla cromia originale. Le facciate sono state inopportunamente scorticate nel precedente restauro dando all’edificio l’aspetto che si avvicina più a quello di un fortilizio che di una residenza nobiliare rinascimentale del suo tempo, ponendo in essere un falso storico.



Per questo – incalza il consigliere di Terni civica – risulta quanto mai opportuno procedere ad un rifacimento complessivo degli intonaci che possano restituire all’edificio una veste più consona alla sua epoca di costruzione, con un intervento maggiormente rispettoso della sua storia. Infatti la muratura fortemente irregolare del palazzo era pensata per essere coperta da uno strato di intonaco, sempre previsto in questo tipo di edifici e pensato per dare una veste unitaria ed una maggiore protezione alla muratura stessa. Inoltre specie nel cortile interno la diversa cromia serviva a sottolineare i vari elementi architettonici dando un risalto specifico alle diverse parti come si può ben riscontrare scorrendo le foto d’epoca.



Risulta indispensabile procedere ad una sostituzione degli infissi per avere anche un efficientamento energetico visto la vetusta e la precarietà di molti di essi.

Per tutte queste ragioni – conclude Rossi – si ritiene che sia ormai non più procrastinabile un intervento di restauro complessivo che restituisca all’edificio una veste più adeguata alla sua storia e al valore del suo progettista”.