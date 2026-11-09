Un nuovo farmaco per la mamma malata di tumore: la Regione avvia le verifiche dopo l’appello dei figli

La Regione Umbria ha avviato le verifiche sulla possibilità di accesso a un nuovo farmaco per Regina, malata di tumore al pancreas al quarto stadio. La richiesta era stata inviata tramite Pec sabato 7 novembre dai figli Rosario e Celestino Ievole. La presidente Stefania Proietti, che aveva subito letto l’appello, ha risposto oggi, comunicando di aver trasmesso la pratica alla direzione sanitaria.

L’obiettivo è verificare nel più breve tempo possibile il percorso previsto per l’accesso ai programmi di uso compassionevole dei farmaci. Al momento, dunque, sono in corso gli approfondimenti sulle possibilità di utilizzo del trattamento richiesto.

«Comprendiamo appieno la delicatezza e la profonda umanità della vostra richiesta – ha scritto Proietti – oltre al grande valore della tenacia e della resilienza dimostrate dalla signora Regina nel percorso di cura affrontato contro l’adenocarcinoma pancreatico».

Gli uffici della sanità regionale si stanno confrontando con il direttore dell’Oncologia di Perugia, che coordina anche il Molecular Tumor Board regionale e incontrerà Rosario nei prossimi giorni. Coinvolto anche il dirigente del Servizio farmaceutico, che tiene i rapporti con l’Aifa, per esaminare tutte le possibilità di accesso al farmaco.

«L’umanità delle cure e il coinvolgimento dei pazienti e dei loro familiari sono alla base della nostra azione quotidiana nella sanità», ha sottolineato la presidente. «La fiducia di Rosario e Celestino nella medicina e il coraggio della signora Regina nell’affrontare la malattia sono esemplari e il loro appello va ascoltato».