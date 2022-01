Un cinema al punto vaccinale pediatrico di Terni

TERNI – Da oggi in via Bramante c’è una mini sala cinematografica per i bambini dai 5 agli 11 anni che si recano al punto vaccinale pediatrico.

L’ha realizzata l’associazione I Pagliacci che ha allestito il maxischermo che, durante l’emergenza sanitaria, è stato il protagonista del “Cinema in pediatria” inaugurato nel 2020 nel reparto dell’azienda ospedaliera di Terni.

Sullo schermo, per tutta la durata delle vaccinazioni pediatriche, i giochi di magia e l’allegria dei volontari dell’associazione guidata da Alessandro Rossi.

I video sono quelli realizzati per il progetto “Storie per la pediatria” che ha visto i volontari, impossibilitati ad essere fisicamente presenti nel reparto di degenza dei bimbi nel periodo del lockdown e nei momenti più bui della pandemia, impegnati in giochi e storie di fantasia allegre per restare accanto ai piccoli e far trascorrere loro momenti di serenità.

Dal direttore generale dell’azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino “un sentito ringraziamento all’associazione I Pagliacci e al presidente Alessandro Rossi per questo ennesimo gesto di vicinanza e attenzione alle attività svolte dai nostri sanitari e per questo pensiero affettuoso ai tanti bambini, tra i 5 e gli 11 anni, che in questi giorni si stanno vaccinando nella nostra postazione pediatrica di via Bramante”.

“A breve riprenderemo le attività in presenza – promette Rossi. Per ora siamo in video con le nostre storie, con i tutorial e le magie”.