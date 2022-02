Umbriatourism, nuove opportunità per ristoranti e servizi sportivi con il portale della Regione

La Regione Umbria ha messo in atto negli ultimi due anni strategie focalizzate ad accelerare la diffusione della digitalizzazione e l’utilizzo di nuove tecnologie nella filiera del turismo; tra le azioni ci sono bandi ed avvisi volti a sostenere imprese, cittadini e territori.

La strategia digitale per Umbriatourism, il portale del turismo della Regione Umbria (all’indirizzo www.umbriatourism.it) è, in questo momento, dedicata ad arricchire l’offerta promo commerciale utile ai viaggiatori che sempre più cercano sul web. Per rispondere a nuove esigenze e per cogliere nuove opportunità, da oggi anche alcuni ristoranti e i servizi di noleggio bici ed altre attrezzature sportive potranno essere raggiungibili da Umbriatourism. Nuove offerte che completeranno quelle già presenti: pernottamenti, pacchetti turistici, cantine e frantoi e visite guidate.

Umbriatourism, nell’arco dell’anno appena concluso, ha registrato ben oltre due milioni di utenti, potenziali viaggiatori alla ricerca di interessi ed offerte per organizzare la propria vacanza in Umbria.

Il 2022 vedrà la Regione Umbria ancora impegnata nelle campagne di promozione che contribuiranno ad aumentare le possibilità di prenotazioni, non solo dall’Italia. Sarà un anno probabilmente ancora contrassegnato da fattori mutevoli e non prevedibili, si prevede, ma anche per questo l’accelerazione digitale viene considerata dalla Regione importante supporto per essere raggiungibili e competitivi, pronti per il futuro anche immediato.

Gli operatori umbri possono contattare Umbriatourism attraverso il sito per conoscere le modalità di collaborazione, ma anche per ricevere supporto ed assistenza. “Lavoriamo per il territorio – si sottolinea-, ed è un nostro obiettivo offrire un servizio che sia concretamente utile”.