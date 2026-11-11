UmbriaLibri arriva a Terni: tre giorni con Di Pietrantonio, Mannocchi, Pievani e Paolo Nori

Letteratura, teatro, musica e incontri sul presente. UmbriaLibri approda a Terni dal 20 al 22 novembre, dopo la tappa di Perugia, con un programma che porterà in città, tra gli altri, Donatella Di Pietrantonio, Diego De Silva, Claudia Durastanti, Francesca Mannocchi, Telmo Pievani e Paolo Nori. Il tema scelto per l’edizione, diretta da Nicola Lagioia, è “Il ramo d’oro”. Tutti gli incontri saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il cuore della manifestazione sarà la Biblioteca comunale di Terni, ma gli appuntamenti coinvolgeranno anche il Teatro Secci, la Casa delle Donne, il Palasì e l’Archivio di Stato. Una formula diffusa, con più iniziative in contemporanea, che consentirà al pubblico di costruire il proprio percorso tra libri, spettacoli e occasioni di confronto.

Il programma è stato presentato al Caffè letterario della Bct dal vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura Tommaso Bori, dall’assessora comunale Tiziana Laudadio e dal direttore artistico Lagioia.

Gli ospiti e gli appuntamenti

Accanto a Di Pietrantonio, De Silva, Durastanti, Mannocchi, Pievani e Nori, il cartellone ospiterà Luca Bianchini e Dario Voltolini. Spazio anche al teatro, con l’omaggio a Dario Fo e Franca Rame portato in scena da Lucia Vasini, e al dialogo tra linguaggi artistici, con un focus sull’opera di Elena Ferrante curato da Fanny & Alexander.

Una parte del programma sarà dedicata alle scuole e ai ragazzi, attraverso la collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair. Venerdì 20 novembre sarà inaugurata anche la mostra mercato degli editori umbri, occasione per conoscere le pubblicazioni e le realtà editoriali della regione.

«Ad attenderci c’è una tre giorni ricca e stimolante, in cui letteratura, saggistica, teatro e musica si intrecceranno per aprire un dialogo profondo sulle arti e sul nostro tempo», ha spiegato Lagioia. Il direttore artistico ha sottolineato anche il ruolo della Bct, «capace di costruire negli anni una comunità viva e partecipe».

Terni, una delle due anime del festival

Per Bori, la tappa ternana rappresenta una componente centrale della manifestazione promossa dalla Regione. «Terni si conferma una delle due anime di UmbriaLibri, un appuntamento ormai consolidato e atteso dall’intero territorio», ha dichiarato.

Il vicepresidente ha richiamato il valore sociale del programma e l’attenzione alle nuove generazioni, citando gli appuntamenti al Secci, al Palasì e alla Casa delle Donne, dove sono previste iniziative di impegno civile curate con Libera Umbria. Ha inoltre ringraziato la Fondazione Carit per il sostegno.

«Per la Regione Umbria la cultura rappresenta un volano di crescita della comunità e la promozione della lettura un pilastro strategico per rendere i cittadini liberi», ha aggiunto Bori.

Laudadio ha posto l’accento sulla possibilità di scegliere tra appuntamenti diversi e sul valore del tempo dedicato alla lettura e alle relazioni. «UmbriaLibri rappresenta soprattutto un’opportunità di incontro. La qualità della nostra vita, infatti, passa dalle persone, dalle relazioni e dalla qualità del tempo che trascorriamo insieme», ha osservato l’assessora.

Il programma dettagliato della tre giorni è consultabile sul sito www.umbrialibri.it.