La Regione Umbria rivedrà il Piano energetico regionale. Lo ha annunciato la presidente Stefania Proietti all’assemblea di Confindustria Umbria, al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli, indicando il costo dell’energia come la prima questione da affrontare per sostenere la manifattura. Sul fronte dell’innovazione, la Regione condivide la proposta del presidente degli industriali umbri Giammarco Urbani di fare dell’Umbria un laboratorio diffuso per l’intelligenza artificiale e destina 31 milioni di euro alle tecnologie digitali e all’IA.

Energia, 25 milioni per rinnovabili ed efficienza

Proietti ha ricordato che il caro energia pesa sulle imprese, sugli ospedali e sulle famiglie. «Servono interventi strutturali capaci di ridurre stabilmente i costi dell’energia. La transizione ecologica deve essere giusta e praticabile: decarbonizzare non può significare perdere imprese, lavoro e competenze». La presidente ha chiesto anche di valutare, in circostanze eccezionali, una sospensione selettiva dei meccanismi europei sulle emissioni a partire dall’ETS.

Dei 25 milioni stanziati con i bandi regionali estivi, in fase di chiusura, 17 sono destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e 8 all’efficienza energetica. Tra gli altri interventi indicati da Proietti ci sono gli investimenti negli impianti di accumulo e nella filiera dell’idrogeno, la valorizzazione dell’idroelettrico e la semplificazione delle procedure per gli impianti già realizzabili.

Intelligenza artificiale anche nella pubblica amministrazione

Ai 31 milioni per il digitale e l’intelligenza artificiale si aggiungono 10 milioni per l’innovazione. La Regione intende introdurre l’IA anche nella pubblica amministrazione per semplificare i procedimenti. Tra il 2026 e il 2027 sono inoltre previsti 7 milioni per la ricerca e lo sviluppo, che secondo le stime illustrate all’assemblea attiveranno 14 milioni di investimenti, e altri 2 milioni per l’internazionalizzazione delle imprese.

Infrastrutture, ancora attesa per la galleria delle Tre Valli

Proietti ha richiamato i dati di Banca d’Italia sul primo semestre 2026, con una crescita del Pil in linea con la media nazionale, un aumento dell’occupazione più marcato che nel resto del Paese e una ripresa dei prestiti trainata dalle medie e grandi imprese.

Sul fronte delle infrastrutture, la presidente ha ricordato che nell’ottobre 2025 la Regione ha presentato al ministero il proprio piano per il contratto di programma 2026-2030. Tra gli interventi figura la galleria delle Tre Valli, prevista per migliorare il collegamento tra Spoleto e Terni. «Non abbiamo ancora ricevuto risposta», ha detto Proietti, che ha ricordato anche le risorse regionali investite nel 2026 per l’aeroporto umbro.

Quanto alla Zes unica, nel 2025 ha attivato circa 120 progetti per 70 milioni di euro di investimenti, secondo i dati riportati dalla presidente. Agli incentivi fiscali, ha sottolineato, si affianca la semplificazione delle procedure.

Giovani e fondi europei

«Dobbiamo offrire ai giovani ragioni concrete per restare, tornare e costruire qui il proprio futuro», ha detto Proietti. Da quest’anno il tavolo di concertazione regionale coinvolge anche i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti di Perugia e Terni. In vista della nuova programmazione europea, la presidente ha chiesto risorse adeguate per la politica di coesione e un ruolo centrale per le Regioni nella scelta degli interventi, con particolare attenzione alle aree interne.