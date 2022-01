Umbria Film Commission, Michele Rossi consulente per il Comune di Terni

TERNI – Michele Rossi, consigliere di Terni Civica, è uno dei consulenti incaricati dal Comune per seguire le attività della Fondazione Umbria Film Commission. La notizia dell’incarico, assegnato nei giorni scorsi dal sindaco, viene data oggi Giovanni Ceccotti e Lorenzo Bartolucci, del coordinamento di Terni Civica.

” Con grande soddisfazione – scrivono in una nota – condividiamo la scelta del Sindaco di Terni che nelle settimane scorse ha assegnato un incarico specifico al consigliere comunale Michele Rossi nell’ambito della analisi e studio delle opportunità offerte alla nostra Città dalla Fondazione Umbria Film Commission, della quale il Comune di Terni è socio.



Tale incarico, che verrà svolto in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, dimostra la volontà politica di voler cogliere tutte le opportunità e le potenzialità offerte da un settore che vede l’Umbria e Terni da sempre al centro di importanti progetti.



La decisione rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’operato e dell’impegno profuso in questi anni dal consigliere Rossi, nostro capogruppo, a favore dello sviluppo e della crescita della nostra città. Quella della produzione cinematografica e televisiva nel nostro territorio è da sempre una importante occasione di sviluppo perché capace di offrire nuove opportunità di crescita economica e culturale, e quindi volano di un indotto capace di produrre ricchezza e nuove opportunità lavorative per il nostro intero territorio.



La città di Terni d’altronde non è nuova ad accostarsi a tale settore: in passato vivemmo una stagione di grande fermento locale che, oltre a far produrre nel nostro territorio numerose opere cinematografiche (tra cui il premio Oscar “La Vita è Bella”), portò allo creazione di strutture logistiche e spazi finalizzati (gli “Studios” di Papigno e il Video Centro), appositamente studiati e concepiti per il cinema e la televisione. Purtroppo poi, negli anni che seguirono, il lavoro prodotto andò perduto cosi come le numerose opportunità di rilancio.



Questa amministrazione e nello specifico l’assessorato alla cultura anche attraverso questo incarico intende dimostrare una rinnovata e concreta attenzione sul tema.



Riteniamo – concludono Giovanni Ceccotti e Lorenzo Bartolucci – che la persona del consigliere Michele Rossi e il lavoro collaborativo che egli svolgerà, possa contribuire al rilancio del settore delle produzioni cinematografiche a Terni.



Altresì certi che il consigliere Rossi, con il suo dinamismo, le sue capacità e la sua comprovata voglia di fare per il bene del nostro territorio, darà il proprio fattivo contributo affinché anche il territorio ternano possa beneficiare di tutte le potenzialità promozionali della nuova Umbria Film Commission, che in sinergia con gli altri soci e consiglieri della Fondazione, potrà fornire occasioni di impiego per le numerose figure professionali del settore cinematografico presenti nel nostro territorio oltre alle ricadute in termini turistici dei nostri meravigliosi luoghi”.