Umbertide: camion vola dal viadotto, morto il conducente

Un uomo è morto questa sera in un grave incidente stradale avvenuto la superstrada E45, all’altezza del chilometro 102+300 nei pressi di Umbertide.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante che trasportava lastre di vetro è finito fuori strada, precipitando nel vuoto dal viadotto e facendo un volo di una quindicina di metri.

Il conducente – originario della provincia di Macerata – è morto sul colpo. Inutili i soccorso del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco di Città di Castello e Perugia, agli agenti della polizia stradale e al personale Anas.

Il traffico nelle due direzioni è provvisoriamente indirizzato in uscita sulla viabilità locale tra gli svincoli di Umbertide/Gubbio e Montone/Pietralunga.