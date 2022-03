Ucraina, tavolo tecnico per coordinare gli aiuti alla popolazione

TERNI – Si è svolta oggi pomeriggio in biblioteca comunale una riunione di confronto tra il comune di Terni e il mondo dell’associazionismo per trovare soluzioni rapide e avere delle indicazioni su come organizzare soccorsi per la popolazione dell’Ucraina sia nel territorio che nella nazione colpita dalla guerra.



“Oltre 40 sono le associazioni che abbiamo convocato in questo tavolo di confronto tecnico – afferma l’assessore del comune di Terni al welfare Cristiano Ceccotti – coinvolgendo sia la Zona sociale 10 che quella di Narni. Sono emerse le necessità più urgenti, da quella di assicurare un tetto per alcuni ricongiungimenti familiari sia di garantire una filiera di soccorso che rientri nelle procedure istituzionali. Il comune di Terni, attraverso l’assessorato che qui rappresento, si farà anche carico di raccogliere tutte le informazioni sui servizi che le associazioni renderanno disponibili e di pubblicare queste informazioni nel portale istituzionale e divulgarle anche attraverso i social.”



“Durante l’incontro – dichiara Ceccotti – abbiamo discusso sulle procedure amministrative per l’accoglienza e insieme abbiamo deciso di coordinare un’azione per la raccolta alimentare per le persone che arriveranno nel nostro territorio e farmaceutica grazie al supporto delle nostre farmacie comunali. Inoltre è stato evidenziato quanto sia importante ricordare che siamo ancora in tempi di pandemia e tutti coloro che arriveranno dovranno seguire le procedure previste dal protocollo sanitario nazionale a dalla Asl. Per definire una road map precisa di azioni da intraprendere con la comunità ci siamo dati appuntamento per venerdì 4 marzo alle 16. Ringrazio tutte le associazioni e le organizzazioni che hanno sempre svolto un ruolo essenziale e indispensabile per il territorio.”