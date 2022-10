Ubriaco alla guida non si ferma all’alt dei carabinieri: inseguito e denunciato

TERNI – La notte scorsa i carabinieri della sezione radiomobile del comando compagnia hanno notato in via Martiri della Libertà una Fiat 600 con due uomini a bordo i quali, alla vista dei militari, temendo un controllo hanno cercato di fuggire. Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il conducente del veicolo ha percorso strade in senso contrario a quello di marcia e passaggi di incroci nonostante il segnale rosso del semaforo. L’inseguimento è terminato in una strada di campagna nel comune di Narni dove l’uomo, un italiano di 30 anni, dopo essere stato fermato e denunciato per “guida in stato di ebrezza alcolica” nonché sanzionato per le ripetute violazioni del codice stesso. L’uomo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, essendo sfuggito all’alt ed avendo poi tenuto nei confronti dei militari un comportamento riottoso e recalcitrante al controllo.