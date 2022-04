Turismo, via libera del consiglio comunale al biglietto unico

TERNI – il consiglio comunale di Terni nel pomeriggio di oggi ha approvato due atti di indirizzi sulle iniziative volte a realizzare la smart tourist card.

Il primo documento prevede nello specifico la creazione di un sistema per il comparto turistico del territorio con la creazione di un biglietto unico allo scopo di prolungare il soggiorno dei turisti. Il documento chiede di creare un biglietto unico con il quale il visitatore possa recarsi nei siti di interesse turistico del territorio e possa utilizzare anche i mezzi pubblici; coinvolgere le associazioni di categoria del settore ricettivo, della ristorazione e della mobilità per la stipula di opportune convenzioni incentrate sulla promozione del biglietto unico; di integrare alla organizzazione dei grandi eventi con le iniziative che vogliono superare il turismo mordi e fuggi; di ricercare sponsor disponibili a supportare queste iniziative.

Il secondo documento cita esplicitamente la smart tourist card nell’ottica di un incremento del turismo in bassa stagione e di un significativo miglioramento del comparto turistico ordinario; di realizzare un sito dedicato ed un app prendendo spunto da quanto fatto in città turistiche come Firenze.

Approvato anche un emendamento che chiede che venga applicata una scontistica al parcheggio San Francesco con una navetta di collegamento con la Cascata delle Marmore.