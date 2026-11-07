Turismo in Umbria, 130mila pernottamenti in più nei primi nove mesi, ma l’estate rallenta

Il turismo umbro cresce nei primi nove mesi del 2026, ma registra una frenata durante l’estate, soprattutto sul fronte degli stranieri. Da gennaio a settembre gli arrivi sono aumentati del 3,1% e le presenze del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025: circa 130mila pernottamenti in più, dopo un anno che aveva portato la regione a sfiorare gli otto milioni di presenze complessive.

Il confronto con il 2024 restituisce una crescita ancora più marcata: in due anni gli arrivi sono saliti del 12% e i pernottamenti del 12,5%. Un andamento positivo sostenuto soprattutto dalla prima parte del 2026, mentre il trimestre estivo ha segnato un arretramento.

«Aggiungere 130mila pernottamenti al risultato di un anno record è un dato importante per le nostre imprese e per i territori», commenta l’assessora regionale al Turismo, Simona Meloni. Secondo il monitoraggio nazionale richiamato dall’assessora, nel primo semestre l’Umbria si è collocata al secondo posto per crescita degli arrivi, con un incremento del 9,7%, accompagnato da un aumento delle presenze del 7,8%.

A contribuire al richiamo della regione sono state anche le celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco. Tra febbraio e marzo l’ostensione delle spoglie del Santo ha portato ad Assisi oltre 370mila pellegrini in un mese, confermando il ruolo del turismo spirituale anche fuori dalla stagione estiva.

Di segno diverso il bilancio tra luglio e settembre. Secondo i dati degli uffici regionali, l’Umbria ha registrato 995.779 arrivi e 3.062.633 presenze, in calo rispettivamente del 3,2% e del 2,7% sullo stesso trimestre del 2025.

A pesare è stata soprattutto la componente internazionale: gli arrivi degli stranieri sono diminuiti del 12,1% e i pernottamenti del 4,9%. Gli italiani hanno invece fatto registrare un aumento degli arrivi del 2,1%, a fronte di una lieve riduzione delle presenze, pari all’1%. La permanenza media complessiva è salita leggermente, raggiungendo le 3,1 notti.

L’assessorato riconduce il rallentamento a una combinazione di fattori: l’incertezza internazionale, il caldo intenso e le difficoltà nei collegamenti. Secondo Meloni, le temperature elevate hanno spinto alcune famiglie ad accorciare le soste nelle città d’arte e orientato parte dei visitatori, soprattutto gli over 60, verso altre destinazioni.

A questi elementi si sono aggiunti i cantieri stradali, tra cui quelli sul raccordo Perugia-Bettolle, e i lavori sulla linea ferroviaria Firenze-Roma, con la sospensione della circolazione tra Chiusi e Orvieto. Criticità che, sottolinea l’assessora, hanno inciso sia sugli spostamenti dalle regioni vicine sia sull’accesso dei turisti internazionali attraverso Roma e Firenze.

Restano positivi gli indicatori sul gradimento della destinazione. Secondo il report Enit citato dalla Regione, nei primi nove mesi del 2026 l’indice di gradimento online dell’Umbria ha raggiunto quota 87,7 su 100, sopra la media italiana di 86,6. Il tasso di saturazione rilevato sulle piattaforme di prenotazione online si è attestato al 51%, con un aumento di 6,2 punti percentuali.

Per distribuire maggiormente i flussi durante l’anno, la Regione ha dato continuità alla campagna promozionale Vivere l’Umbria è vivere davvero, con un nuovo spot autunnale dedicato al personaggio di Svevo, trasmesso su Rai, Mediaset e La7. L’obiettivo è valorizzare borghi, aree interne ed esperienze capaci di richiamare visitatori anche oltre i mesi estivi.

Sul mercato estero, gli Stati Uniti restano una priorità, dopo essersi confermati nel secondo trimestre il principale mercato internazionale dell’Umbria. La programmazione delle attività promozionali, spiega Meloni, si basa sull’incrocio tra provenienza dei visitatori, tendenze della domanda e collegamenti aerei.

La Regione punta inoltre a rendere più continuativa la partecipazione alle fiere internazionali. Al World Travel Market di Londra è stata presentata la mostra Steve McCurry Workshop Spirituality, in corso all’Accademia di Belle Arti di Perugia. L’intenzione è tornare nella capitale britannica nel 2027 e lavorare alla presenza negli appuntamenti di Berlino, Bruxelles e Madrid, offrendo alle imprese umbre nuove occasioni di incontro con gli operatori esteri.